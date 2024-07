Hisense Lansir Slogan Baru "Hisense, More Than a Brand" yang Mengawali Inisiatif "Branding" Berskala Besar

Baru-baru ini, slogan baru "Hisense, More Than a Brand" tampil bersamaan dengan merek-merek Hisense, ASKO, Gorenje di sisi lapangan stadion yang menjadi lokasi pertandingan UEFA EURO 2024™. Dengan memperbarui branding, Hisense semakin berkomitmen memperkuat jangkauan global. Aksi ini juga terlihat dari investasi sports marketing yang dialokasikan Hisense, khususnya kerja sama jangka panjang sebagai sponsor resmi UEFA EURO 2024™.

Bahkan, sejumlah slogan yang diusung Hisense melambangkan ambisi global dan kiprahnya sebagai sponsor kompetisi sepakbola, mulai dari "Hisense TV #2 GLOBALLY Hisense TV #1 IN CHINA" di ajang FIFA World Cup 2022™ hingga "Never Settle for No. 2 Globally" di UEFA EURO 2024™ yang juga menampilkan portofolio teknologi dan produk smart home yang lengkap pada tahun ini. Strategi Hisense sebagai sponsor ajang olahraga turut meningkatkan profil mereknya hingga 54%, menurut Ipsos 2023. Bahkan, menurut data Omdia, volume penjualan TV global Hisense pada Triwulan I-2024 mencapai 13,6%, sedangkan pangsa pendapatan global dari penjualan TV mencapai 12,1%. Volume penjualan TV Hisense di pasar global juga kini berada di posisi kedua, dan volume penjualan TV 100 inci Hisense menguasai peringkat teratas pada periode 2023 dan Triwulan I-2024.

Dengan strategi multi-brand, Hisense Group menawarkan beberapa merek lain, termasuk Toshiba TV, Kelon, Gorenje, ASKO, VIDAA, SANDEN, Regza, MORA, dan lain-lain. Setelah melakukan pengembangan internal dan akuisisi eksternal selama bertahun-tahun, Hisense Group pun mengelola dan mengembangkan portofolio multi-brand yang berskala global sehingga membangun brand matrix yang lengkap dan beraneka ragam. Berkat langkah ini, Hisense memiliki brand matrix yang memfasilitasi strategi yang berbeda-beda di berbagai sektor bisnis dan segmen pasar, serta memenuhi setiap preferensi dan kebutuhan konsumen.

Demi menjadi perusahaan kelas dunia yang memiliki reputasi global, Hisense berkembang pesat di pasar internasional dengan menerapkan strategi globalisasi merek independen dan premium selama bertahun-tahun.

Kini, Hisense Group memiliki 34 kawasan industri, 26 pusat litbang (R&D), dan 64 kantor di luar negeri. Hisense juga didukung 110.000 karyawan, bahkan sekitar 24.000 di antaranya merupakan karyawan internasional. Jaringan luas ini menopang pengembangan produk mutakhir, mengoptimalkan produksi yang didukung rantai pasok global, serta strategi pemasaran yang dirancang khusus menurut wilayah tertentu. Memahami inovasi teknologi sebagai kunci kesuksesan pada masa depan, Hisense terus berinvestasi dalam litbang untuk mengembangkan produk canggih dan inovatif yang meningkatkan kehidupan sehari-hari. Memprioritaskan kebutuhan pengguna, pada 2023, Hisense menempuh "strategi yang mengutamakan pengguna dan skenario" demi mempelajari kebutuhan konsumen. Fokus ini pun disusul pemutakhiran merek pada 2024 yang berfokus pada "pengguna" dan "kualitas terbaik".

Komitmen Hisense lebih dari sekadar memberikan kualitas gambar dan kinerja unggulan. Hisense terus melayani beragam kebutuhan konsumen, memprioritaskan preferensi konsumen di pasar lokal dengan rantai pasok yang efektif. Di sisi lain, Hisense menjalankan program komunikasi dengan konsep "local for local". Maka, Hisense berkembang menjadi merek internasional terkemuka yang menyatukan sains dan teknologi inovatif dalam gaya hidup konsumen global.

SOURCE Hisense