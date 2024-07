Hisense przedstawia nowe motto „Hisense - więcej niż marka", sygnalizując ważną inicjatywę wizerunkową marki

QINGDAO, Chiny, 8 lipca 2024 r. /PRNewswire/ -- Międzynarodowy lider segmentu elektroniki użytkowej i urządzeń gospodarstwa domowego, koncern Hisense, zaprezentował nowy slogan: „Hisense - więcej niż marka", wyznaczając tym samym znaczącą inicjatywę wizerunkową podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2024™.

Hisense new tagline at UEFA EURO 2024™

Najnowsze hasło „Hisense - więcej niż marka" pojawiło się wraz z markami Hisense, ASKO i Gorenje podczas meczów piłki nożnej. To wyróżnienie marki podkreśla niezachwiane dążenie Hisense do ustanowienia silnej międzynarodowej pozycji, co znalazło odzwierciedlenie w strategicznych inwestycjach marketingowych spółki, a w szczególności w długoterminowej współpracy z przedstawicielami świata piłki nożnej jako oficjalnym partnerem UEFA EURO 2024™.

W rzeczywistości przesłanie Hisense ewoluowało wraz z jej globalnymi ambicjami i sponsoringiem piłki nożnej, przechodząc od hasła „Hisense TV nr 2 NA ŚWIECIE Hisense TV nr 1 W CHINACH" podczas Mistrzostw Świata FIFA 2022™ do „Never Settle for No. 2 Globally" („Drugie miejsce na świecie to za mało") w trakcie UEFA EURO 2024™, oferując wszechstronny system technologii monitorów i inteligentnych urządzeń domowych. Według badania Ipsos 2023 realizowana strategia długoterminowego sponsoringu sportowego przyczyniła się do wzrostu światowej świadomości marki do 54%. Zgodnie z danymi Omdia udział koncernu w całkowitej sprzedaży telewizorów w I kwartale 2024 r. wyniósł 13,6%, osiągając globalny udział w przychodach ze sprzedaży na poziomie 12,1%. Obecnie firma zajmuje pozycję nr 2 na świecie pod względem dostaw telewizorów i nr 1 w segmencie telewizorów 100-calowych zarówno za rok 2023, jak i I. kw. 2024 r.

Wykorzystując strategię wielomarkowości, Grupa Hisense jest właścicielem szeregu innych marek, w tym Toshiba TV, Kelon, Gorenje, ASKO, VIDAA, SANDEN, Regza, MORA itp. Dzięki wieloletniemu rozwojowi wewnętrznemu i przejęciom zewnętrznym, spółka rozpoczęła etap światowej działalności i rozwoju wielu marek, co doprowadziło do stworzenia kompletnej i bogatej oferty produktowej. To z kolei zaowocowało powstaniem kompleksowej i zróżnicowanej struktury marki, która pozwala na stosowanie rozmaitych strategii marki w poszczególnych obszarach działalności i segmentach rynku, zaspokajając preferencje i potrzeby wielu grup konsumentów.

Firma Hisense dąży do osiągnięcia pozycji światowej klasy przedsiębiorstwa o uznanej na całym świecie reputacji, dlatego też od lat intensywnie rozwija się na arenie międzynarodowej, skutecznie wdrażając strategie globalizacji niezależnych i wysokiej klasy marek.

Dysponując rozbudowaną międzynarodową siecią obejmującą 34 parki przemysłowe, 26 centrów badawczo-rozwojowych i 64 oddziały zagraniczne, Hisense zatrudnia 110 tys. pracowników, z czego około 24 tys. to personel międzynarodowy. Tak rozbudowana sieć przyczynia się do rozwoju najnowocześniejszych produktów, zoptymalizowanej produkcji z wykorzystaniem globalnego łańcucha dostaw i odpowiednio dostosowanych strategii marketingowych dla poszczególnych regionów. Jako że innowacje technologiczne są kluczem do przyszłego sukcesu, Hisense zamierza konsekwentnie inwestować w badania i rozwój, opracowując najnowocześniejsze, innowacyjne produkty, których celem jest poprawa jakości życia użytkowników. Koncentrując się na potrzebach konsumentów, w 2023 r. wdrożono „strategię skoncentrowaną na użytkowniku i opartą na scenariuszach", która pozwoliła lepiej zrozumieć potrzeby konsumentów. To ukierunkowanie bezpośrednio przekłada się na najnowszą odsłonę marki z 2024 r., która akcentuje „technologię skupioną na użytkowniku" i „najwyższą jakość".

Cele koncernu Hisense wykraczają poza doskonałą jakość obrazu i parametry urządzeń. Doceniając znaczenie zaspokajania różnorodnych potrzeb konsumentów, nadając priorytet miejscowym preferencjom poprzez skuteczne dostosowanie łańcucha dostaw i budowanie solidnych mostów komunikacyjnych zgodnie z hasłem „local for local" podkreślającym lokalność marki, firma Hisense przeobraziła się w wiodącą międzynarodową markę, wprowadzając innowacyjną naukę i technologię do stylu życia konsumentów na całym świecie.

Hisense

Hisense to wiodąca globalna marka sprzętu AGD i elektroniki użytkowej, która jest oficjalnym partnerem UEFA EURO 2024™. W 2023 r. i I kw. 2024 Hisense zajęła w rankingu Omdia drugie miejsce na świecie pod względem sprzedaży telewizorów, obejmując pozycję lidera w segmencie telewizorów 100-calowych. Firma cały czas dynamicznie się rozwija i obecnie działa już w przeszło 160 państwach, specjalizując się w produktach multimedialnych, urządzeniach RTV i AGD oraz inteligentnych rozwiązaniach IT.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2454912/Hisense_tagline_UEFA_EURO_2024.jpg