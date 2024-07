Hisense presenta el nuevo eslogan "Hisense, más que una marca", una importante iniciativa de marca

QINGDAO, China, 6 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- Hisense, líder mundial en electrodomésticos y electrónica de consumo, acaba de revelar su nuevo eslogan de marca, "Hisense, más que una marca", que marca una nueva e importante iniciativa de marca durante los partidos de la UEFA EURO 2024™.

Hisense new tagline at UEFA EURO 2024™

Recientemente, el nuevo eslogan "Hisense, más que una marca" apareció junto con las marcas de Hisense, ASKO, Gorenje en el terreno de juego. Esta última mejora de la marca subraya el compromiso inquebrantable de Hisense para establecer una fuerte presencia global, que se refleja en las inversiones estratégicas de marketing deportivo de la compañía, y la relación continua con el fútbol a largo plazo como socio oficial de la UEFA EURO 2024™ en particular.

De hecho, el mensaje de Hisense ha evolucionado junto con sus ambiciones globales y sus patrocinios futbolísticos, pasando de "Hisense TV #2 GLOBALLY Hisense TV #1 IN CHINA" en la Copa Mundial de la FIFA 2022™ a "Never Settle for No. 2 Globally" en la UEFA EURO 2024™ con una disposición integral de tecnología de visualización y electrodomésticos inteligentes este año. La estrategia de patrocinio deportivo a largo plazo de la compañía ha impulsado el conocimiento global de la marca hasta el 54% según Ipsos 2023. Según Omdia, la cuota global de volumen de envíos de televisores de Hisense en el primer trimestre de 2024 fue del 13,6%, con una cuota global de ingresos por envíos del 12,1%. Hisense ocupa actualmente el segundo puesto mundial en envíos de televisores y el primero en televisores de 100 pulgadas tanto en 2023 como en el primer trimestre de 2024.

Aplicando una estrategia multimarca, el Grupo Hisense cuenta con otras marcas, como Toshiba TV, Kelon, Gorenje, ASKO, VIDAA, SANDEN, Regza, MORA, etc. A través de años de cultivo interno y adquisiciones externas, la compañía ha entrado en la etapa de operación y desarrollo global multimarca, formando una completa y rica matriz de marcas. Esto ha dado lugar a una matriz de marcas completa y diversa que permite diferentes estrategias de marca en varios campos de negocio y segmentos de mercado, atendiendo a las preferencias y necesidades de los diferentes consumidores.

En su esfuerzo por convertirse en una empresa de clase mundial con una reputación reconocida en todo el mundo, Hisense está experimentando una rápida expansión internacional con la aplicación efectiva de estrategias de globalización de marcas independientes y de gama alta a lo largo de los años.

Con una sólida red mundial que abarca 34 parques industriales, 26 centros de I+D y 64 oficinas en el extranjero, Hisense cuenta con una plantilla de 110.000 empleados, de los cuales unos 24.000 son internacionales. Esta extensa red impulsa el desarrollo de productos de vanguardia, la fabricación optimizada con una cadena de suministro global y estrategias de marketing adaptadas a regiones específicas. Entendiendo que la innovación tecnológica es la clave del éxito futuro, Hisense seguirá invirtiendo en I+D para desarrollar productos punteros e innovadores dedicados a mejorar la vida de las personas. Para dar prioridad a las necesidades de los usuarios, en 2023 la empresa puso en marcha una "estrategia centrada en el usuario e impulsada por escenarios" para comprender mejor las necesidades de los consumidores. Este enfoque se traduce directamente en su última actualización de marca de 2024, que hace hincapié en la "tecnología centrada en el usuario" y la "máxima calidad".

El compromiso de Hisense va más allá de una calidad de imagen y un rendimiento superiores. Reconociendo la importancia de satisfacer las diversas necesidades de los consumidores, dando prioridad a las preferencias locales con adaptaciones eficaces de la cadena de suministro y construyendo sólidos puentes de comunicación bajo el liderazgo de "lo local para lo local", Hisense se ha transformado en una marca internacional líder, incorporando ciencia y tecnología innovadoras a los estilos de vida de los consumidores de todo el mundo.

Acerca de Hisense

Hisense es una marca líder mundial de electrodomésticos y electrónica de consumo y socio oficial de la UEFA EURO 2024™. Según Omdia, Hisense ocupó el segundo puesto mundial en envíos de televisores y el primero en televisores de 100 pulgadas tanto en 2023 como en el primer trimestre de 2024. La empresa se ha expandido rápidamente para operar en más de 160 países y está especializada en artículos multimedia, electrodomésticos e información informática inteligente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2454912/Hisense_tagline_UEFA_EURO_2024.jpg