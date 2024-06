A Huawei lança o Programa de Aceleração FPGGP para ajudar o setor financeiro global a se tornar digital e inteligente

SHENZHEN, China, 8 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Huawei anunciou o lançamento de um programa de aceleração, chamado Programa Global de Parceiros Financeiros (Financial Partner Go Global Program - FPGGP) durante o 2024 HiFS Frontier Forum. A Huawei pretende trabalhar com mais parceiros que tenham uma vasta experiência específica no setor, focar nos principais cenários da transformação digital do setor financeiro global e unir os participantes do programa e suas capacidades de inovar. Desta forma, a Huawei e os seus parceiros podem apoiar a transformação e a atualização dos clientes do setor financeiro ao longo de todo o ciclo de vida, desde a consultoria às soluções e aos serviços, obtendo uma cooperação vantajosa para todos os envolvidos.

image

Jason Cao, vice-presidente da Huawei e CEO da Unidade de Negócios de Finanças Digitais (Huawei Digital Finance BU), declarou que a Huawei está empenhada em criar um ecossistema global para o setor das finanças digitais. Isto envolve parceiros líderes em nível mundial que atuem na indústria local e que sejam inovadores em cenários segmentados. "A Huawei tem trabalhado com parceiros para desenvolver soluções inovadoras baseadas em cenários em oito situações industriais principais, desde O&M de infraestruturas a plataformas de sistemas de aplicações, de transações comerciais essenciais a aplicações de grandes volumes de dados e desde o setor bancário a seguros e valores mobiliários."

O FPGGP estreou em 2021. Nos últimos três anos, o FPGGP trabalhou com 11 parceiros para fornecer, com sucesso, soluções e transformações digitais completas para mais de 20 clientes financeiros em 14 países e regiões de todo o mundo.

Atualmente, conta com a adesão de 24 parceiros na China, dentre os quais, seis se tornaram membros do conselho: Sunline, Tongdun Technology, Netis, Wallyt, Sinosoft e Chinasoft International.

Roger Wang, vice-presidente da Huawei Digital Finance BU e presidente de Parcerias Globais, afirmou que a Huawei se mantém fiel à estratégia "Parceiros + Huawei" e que ela continua a cooperar com parceiros financeiros líderes mundiais a fim de que todos obtenham sucesso e, juntamente com seus parceiros, fornece soluções excelentes, capacidades de inovação e práticas excepcionais. O Programa de Aceleração FPGGP tem como objetivo agilizar o progresso da transformação digital inteligente do setor financeiro nos três aspectos seguintes:

1. Incentivar a adesão de mais parceiros de competências globais ao FPGGP para prestar um apoio abrangente aos nossos clientes ao longo de toda a trajetória empresarial deles, desde a consultoria e soluções até os serviços e operações.

2. Desenvolver mais soluções alicerçadas em cenários para o setor financeiro, com base nos requisitos de transformação digital e inteligente dos clientes.

3. Reforçar a ligação e a cooperação entre os parceiros do ecossistema.

Em maio de 2024, a Huawei prestou serviços a mais de 3600 clientes financeiros em mais de 60 países e regiões, incluindo 53 dos 100 maiores bancos do mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2433088/image.jpg

