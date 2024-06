Huawei lance le programme d'accélération FPGGP pour aider l'industrie financière mondiale à évoluer vers le numérique et l'intelligence

SHENZHEN, Chine, 8 juin 2024 /PRNewswire/ -- Huawei a annoncé le lancement du programme d'accélération Financial Partner Go Global Program (FPGGP) lors du HiFS Frontier Forum 2024. Huawei entend travailler avec davantage de partenaires qui ont une vaste expérience spécifique du secteur, se concentrer sur des scénarios clés de la transformation numérique dans l'industrie financière mondiale, et unir les participants au programme et leur capacité d'innovation. Ainsi, Huawei et ses partenaires pourront soutenir la transformation et la mise à niveau des clients de l'industrie financière tout au long du cycle de vie, de la consultation aux services en passant par les solutions, afin de permettre une coopération gagnant-gagnant pour toutes les parties impliquées.

image

Jason Cao, vice-président de Huawei et PDG de l'unité Finance numérique de Huawei, a déclaré que Huawei s'engageait à construire un écosystème mondial pour l'industrie de la finance numérique. Cette démarche implique des partenaires de premier plan au niveau mondial, ceux qui sont engagés dans l'industrie locale et qui sont des innovateurs dans des scénarios segmentés. « Huawei travaille avec des partenaires pour développer des solutions innovantes basées sur des scénarios dans huit scénarios industriels courants, de l'exploitation et de la maintenance des infrastructures aux plateformes de systèmes d'application, des transactions commerciales de base aux applications de big data, et de la banque à l'assurance et aux titres. »

Le programme FPGGP a fait ses débuts en 2021. Au cours des trois dernières années, le programme FPGGP a travaillé avec 11 partenaires pour fournir avec succès des solutions et achever la transformation numérique pour plus de 20 clients financiers dans 14 pays et régions du monde entier.

Aujourd'hui, il compte 24 partenaires en Chine, dont six sont devenus membres du conseil : Sunline, Tongdun Technology, Netis, Wallyt, Sinosoft et Chinasoft International.

Roger Wang, vice-président de l'unité Finance numérique de Huawei et président des partenariats mondiaux, a déclaré que Huawei s'en tenait à la stratégie « Partenaires + Huawei » et continuait à coopérer avec des partenaires financiers de premier plan pour un succès partagé, et fournissait d'excellentes solutions, des capacités d'innovation et des pratiques exceptionnelles avec les partenaires. Le programme d'accélération FPGGP vise à accélérer les progrès de la transformation numérique et intelligente de l'industrie financière sous les trois aspects suivants :

1. Encourager davantage de partenaires mondiaux de compétences à rejoindre le FPGGP afin de fournir une assistance complète à nos clients tout au long de leur parcours commercial, du conseil aux services et aux opérations, en passant par les solutions.

2. Incuber davantage de solutions basées sur des scénarios pour l'industrie financière en fonction des exigences de transformation numérique et intelligente des clients.

3. Renforcer les liens et la coopération entre les partenaires de l'écosystème.

En mai 2024, Huawei a servi plus de 3600 clients financiers de plus de 60 pays et régions, dont 53 des 100 plus grandes banques mondiales.