華為發佈FPGGP加速行動計劃，助力全球金融行業數智化轉型

華為在2021年首次發佈FPGGP。三年以來，FPGGP已取得初步成果，在全球14個國家和地區，與11傢伙伴聯合打造優秀方案並實現商業落地，為20多個金融客戶成功完成了解決方案的交付，幫助客戶實現數字化轉型，並將中國的優秀實踐帶向全球。

華為聯合長亮科技，在菲律賓僅用35天就實現了數字銀行核心業務的上線，滿足了當地數百萬人的普惠金融服務需求。菲律賓聯合銀行的首席信息官Ron Puno曾表示：「我們對華為如何能夠為數字銀行方案提供基礎設施充滿信心。」

在智能運維領域，華為與天旦在新加坡為某頭部銀行客戶提供智能化運維工具，實現1分鐘感知業務性能的變化，3分鐘自動定位問題根源，保障業務連續性。

華為與中軟國際在馬來西亞為某頭部銀行客戶提供企業級大數據平台，提高數據使用效能，實現銀行用戶數快速增長，助力客戶降低數倉成本，提升數據處理穩定性，降低產品許可費用。

截至目前，FPGGP已經擁有24家中國夥伴成員，其中包括長亮科技、同盾科技、天旦網絡、Wallyt、中科軟科技、中軟國際首批6家理事單位。

華為數字金融軍團副總裁，全球生態合作總裁王永強表示，華為在金融行業將始終堅持「夥伴+華為」戰略，持續與全球領先的金融夥伴合作共贏，共同為客戶提供卓越的解決方案、創新能力和優秀實踐。本次啟動「FPGGP加速行動」，旨在從三個方面加速FPGGP助力全球金融行業數智化轉型的進程。

1、進一步加速引入更多全球能力型夥伴加入FPGGP，從咨詢、方案、服務到運營，針對客戶業務全週期提供有力支持。在本次論壇中，已新增7家新成員夥伴成加入FPGGP，未來還將有更多的夥伴新成員加入。

2、加速孵化更多金融行業場景化方案，圍繞客戶數智化轉型需求，如基礎設施韌性、數字交易、數據智能、智能風控、智能營銷、智能運營及AI及大模型等方面，加速華為和夥伴在聯合方案的設計、開發、上市和商用，為客戶提供更優選擇。

3、加速生態夥伴間的聯接和合作，一是加速各類解決方案夥伴在各區域本地化的培育與聯接，提供更貼近客戶的服務；二是加速夥伴之間產品方案的協同，提供更為全面的整體解決方案，更高效地滿足客戶轉型過程中的需求，共創新價值。

FPGGP加速計劃將在政策與法規、應用場景、技術架構、運營支持、合作與推廣等五大方面展開深入合作。圍繞客戶轉型的全場景需求，如基礎設施韌性、數字交易、數據智能等，依托華為OpenLab集成驗證和聯合創新資源，加速華為與夥伴聯合方案的孵化與商用。

截至2024年5月，華為已服務全球60多個國家和地區的3600多家金融客戶，包括全球Top100銀行中的53家。

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SOURCE HUAWEI