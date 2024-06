Huawei inauguruje program przyspieszający FPGGP, który pomoże światowemu sektorowi finansowemu wprowadzić cyfryzację i inteligentne rozwiązania

SHENZHEN, Chiny, 10 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- Podczas konferencji 2024 HiFS Frontier Forum koncern Huawei oficjalnie poinformował o uruchomieniu programu wsparcia dla partnerów z branży finansowej pod nazwą Financial Partner Go Global Program (FPGGP). Zamierzeniem firmy jest nawiązanie współpracy z jeszcze większą liczbą podmiotów o bogatym doświadczeniu branżowym, koncentracja na kluczowych scenariuszach cyfrowej transformacji w globalnym sektorze usług finansowych oraz integracja uczestników programu i ich potencjału innowacyjnego. W ten sposób firma Huawei i spółki z nią współpracujące mogą przyczyniać się do transformacji i modernizacji klientów z branży finansowej w całym cyklu życia, począwszy od konsultacji, poprzez rozwiązania, a skończywszy na usługach, co przekłada się na współpracę korzystną dla wszystkich zaangażowanych stron.

Jason Cao, wiceprezes Huawei i dyrektor generalny działu finansów cyfrowych Huawei, zaznaczył, że koncern jest zobowiązany do rozwijania międzynarodowego ekosystemu dla branży finansów cyfrowych. Obejmuje to głównych partnerów na całym świecie, podmioty zaangażowane w świadczenie miejscowych usług oraz pionierów nowatorskich rozwiązań w poszczególnych segmentach. „We współpracy ze współpracującymi firmami opracowaliśmy nowatorskie rozwiązania oparte na konkretnych scenariuszach dotyczących ośmiu głównych obszarów branżowych, od infrastruktury operacyjnej i utrzymania po platformy systemów aplikacji, od podstawowych transakcji biznesowych po aplikacje wykorzystujące duże zbiory danych, od bankowości po ubezpieczenia i papiery wartościowe".

Projekt FPGGP powstał w 2021 roku. W ciągu ostatnich trzech lat z sukcesem angażował działalność 11 partnerów, dostarczając kompleksowe rozwiązania i przeprowadzając cyfryzację dla ponad 20 klientów z branży finansowej w 14 krajach i regionach na całym świecie.

Obecnie w Chinach przystąpiło do niego 24 uczestników, spośród których sześciu zostało członkami rady. Należą do nich przedstawiciele następujących spółek: Sunline, Tongdun Technology, Netis, Wallyt, Sinosoft i Chinasoft International.

Roger Wang, wiceprezes ds. finansów cyfrowych Huawei i prezes ds. współpracy międzynarodowej, podkreślił, że Huawei konsekwentnie realizuje strategię „Partnerzy + Huawei" i kontynuuje współpracę z wiodącymi na świecie instytucjami finansowymi w celu osiągnięcia wspólnego sukcesu, a także zapewnia partnerom doskonałe rozwiązania, innowacyjne możliwości i wyróżniające się praktyki. Program akceleracyjny FPGGP ma na celu przyspieszenie postępu cyfrowej i inteligentnej transformacji branży finansowej w następujących trzech aspektach:

1. Zachęcanie kolejnych międzynarodowych partnerów kompetencyjnych do przyłączenia się do inicjatywy FPGGP w celu zapewnienia wszechstronnego wsparcia dla klientów w trakcie całej ich działalności biznesowej, od doradztwa i rozwiązań po usługi i działania operacyjne.

2. Opracowywanie dodatkowych rozwiązań opartych na różnych wariantach dla branży finansowej z uwzględnieniem wymagań klientów w zakresie cyfryzacji i inteligentnej transformacji.

3. Usprawnienie połączeń i współpracy między członkami ekosystemu.

W maju 2024 r. z rozwiązań Huawei korzysta ponad 3600 klientów z branży finansowej w ponad 60 krajach i regionach, w tym 53 ze 100 największych banków na świecie.

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/2433088/image.jpg