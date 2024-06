Huawei spúšťa akceleračný program FPGGP, ktorý má pomôcť globálnemu finančnému odvetviu stať sa digitálnym a inteligentným

ŠEN-ČEN, Čína, 8. júna 2024 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Huawei oznámila spustenie akceleračného programu finančného partnera Go Global (Financial Partner Go Global Program – FPGGP) počas fóra HiFS Frontier Forum 2024. Cieľom spoločnosti Huawei je spolupracovať s viacerými partnermi, ktorí majú rozsiahle skúsenosti v konkrétnom odvetví, zamerať sa na kľúčové scenáre v rámci digitálnej transformácie v globálnom finančnom odvetví a zjednotiť účastníkov programu a ich schopnosť inovovať. Týmto spôsobom môže spoločnosť Huawei a partneri podporovať transformáciu a modernizáciu na strane zákazníkov vo finančnom odvetví počas celého životného cyklu od konzultácií, riešení až po služby, čím sa dosiahne obojstranne výhodná spolupráca pre všetkých zúčastnených.

image

Jason Cao, viceprezident spoločnosti Huawei a generálny riaditeľ divízie digitálnych financií spoločnosti Huawei, uviedol, že spoločnosť Huawei je odhodlaná vybudovať globálny ekosystém pre odvetvie digitálnych financií. Zahŕňa to globálnych vedúcich partnerov, ktorí sú zapojení do miestneho odvetvia a ktorí sú inovátormi v segmentovaných scenároch. „Spoločnosť Huawei spolupracovala s partnermi na vývoji inovatívnych riešení založených na scenároch v ôsmich hlavných scenároch odvetvia, od prevádzky a údržby infraštruktúry až po platformy aplikačných systémov, od hlavných obchodných transakcií až po aplikácie veľkých dát a od bankovníctva až po poistenie a zabezpečenie."

Program FPGGP debutoval v roku 2021. Za posledné tri roky sa v rámci programu FPGGP spolupracovalo s 11 partnermi na úspešnom dodaní riešení a dokončení digitálnej transformácie pre viac ako 20 zákazníkov z odvetvia financií v 14 krajinách a regiónoch po celom svete.

Teraz sa k nemu v Číne pripojilo 24 partnerov, z ktorých sa šesť stalo členmi rady: Sunline, Tongdun Technology, Netis, Wallyt, Sinosoft a Chinasoft International.

Roger Wang, viceprezident divízie digitálnych financií spoločnosti Huawei a prezident globálnych partnerstiev, uviedol, že spoločnosť Huawei dodržiava stratégiu „Partneri + Huawei" a naďalej spolupracuje s poprednými svetovými finančnými partnermi na spoločnom úspechu a poskytuje vynikajúce riešenia, inovačné schopnosti a vynikajúce postupy s partnermi. Akceleračný program FPGGP sa zameriava na urýchlenie pokroku digitálnej a inteligentnej transformácie finančného sektora z týchto troch aspektov:

1. Povzbudiť viac partnerov v oblasti globálnych kompetencií, aby sa pripojili k programu FPGGP a poskytli komplexnú podporu našim zákazníkom počas celej ich obchodnej cesty, od poradenstva a riešení až po služby a prevádzku.

2. Inkubovať viac riešení založených na scenároch pre finančný sektor na základe požiadaviek zákazníkov na digitálnu a inteligentnú transformáciu.

3. Posilniť prepojenie a spoluprácu medzi ekosystémovými partnermi.

K máju 2024 spoločnosť Huawei poskytovala služby viac ako 3 600 finančným zákazníkom vo viac ako 60 krajinách a regiónoch vrátane 53 zo 100 najväčších svetových bánk.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2433088/image.jpg