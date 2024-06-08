Huawei запускает программу FPGGP для перехода на цифровые и интеллектуальные технологии

Huawei запускает программу ускорения FPGGP, чтобы помочь мировой финансовой отрасли в переходе на цифровые и интеллектуальные технологии

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 8 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei объявила о запуске Программы ускорения глобализации финансовых партнеров (Financial Partner Go Global Program, FPGGP) на форуме 2024 HiFS Frontier Forum. Компания Huawei нацелена на расширение работы с партнерами, которые имеют обширный отраслевой опыт, концентрации усилий на основных сценариях цифровой трансформации в глобальной финансовой отрасли и объединении участников программы и их инновационных возможностей. Так компания Huawei и ее партнеры могут поддерживать трансформацию и модернизацию клиентов в финансовой отрасли на всех этапах жизненного цикла — от консультаций и решений до услуг, обеспечивая беспроигрышное сотрудничество для всех участников.

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Джейсон Цао (Jason Cao), вице-президент Huawei и генеральный директор бизнес-подразделения Huawei Digital Finance, заявил, что компания Huawei стремится создать глобальную экосистему для цифровой финансовой отрасли. В нее входят глобальные ведущие партнеры, которые являются участниками местной отрасли и новаторами в сегментированных сценариях. «Компания Huawei совместно с партнерами разрабатывала инновационные решения на основе сценариев в восьми основных отраслевых сценариях — от эксплуатации и технического обслуживания инфраструктуры до платформ прикладных систем, от основных бизнес-транзакций до приложений для больших данных, а также от банковских операций до страхования и ценных бумаг».

Программа FPGGP дебютировала в 2021 году. За последние три года программа FPGGP провела работу с 11 партнерами для успешного создания решений и выполнения цифровой трансформации более чем 20 финансовых клиентов в 14 странах и регионах по всему миру.

Теперь к программе присоединились 24 партнера в Китае, среди которых шесть стали членами совета: Sunline, Tongdun Technology, Netis, Wallyt, Sinosoft и Chinasoft International.

Роджер Ван (Roger Wang), вице-президент бизнес-подразделения Huawei Digital Finance и президент по глобальным партнерствам, сказал, что компания Huawei придерживается стратегии «Партнеры + Huawei» и продолжает сотрудничать с ведущими мировыми финансовыми партнерами для общего успеха, а также предоставляет партнерам отличные решения, инновационные возможности и выдающиеся методики. Программа ускорения FPGGP направлена на ускорение реализации цифровой и интеллектуальной трансформации финансовой отрасли по следующим трем направлениям:

1. Привлечение к участию в программе FPGGP большего количества глобальных компетентных партнеров для предоставления всесторонней поддержки нашим клиентам на протяжении всего их пути трансформации — от консалтинга и решений до услуг и операций.

2. Инкубация большего количества основанных на сценариях решений для финансовой отрасли на основе требований клиентов в области цифровой и интеллектуальной трансформации.

3. Укрепление связей и сотрудничества между партнерами по экосистеме.

По состоянию на май 2024 компания Huawei обслуживает более 3600 финансовых клиентов в более чем 60 странах и регионах, включая 53 из 100 крупнейших банков мира.

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