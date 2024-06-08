Huawei запускает программу FPGGP для перехода на цифровые и интеллектуальные технологии

News provided by

HUAWEI

Jun 08, 2024, 13:42 ET

Huawei запускает программу ускорения FPGGP, чтобы помочь мировой финансовой отрасли в переходе на цифровые и интеллектуальные технологии

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 8 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei объявила о запуске Программы ускорения глобализации финансовых партнеров (Financial Partner Go Global Program, FPGGP) на форуме 2024 HiFS Frontier Forum. Компания Huawei нацелена на расширение работы с партнерами, которые имеют обширный отраслевой опыт, концентрации усилий на основных сценариях цифровой трансформации в глобальной финансовой отрасли и объединении участников программы и их инновационных возможностей. Так компания Huawei и ее партнеры могут поддерживать трансформацию и модернизацию клиентов в финансовой отрасли на всех этапах жизненного цикла — от консультаций и решений до услуг, обеспечивая беспроигрышное сотрудничество для всех участников.

Continue Reading
image
image

Джейсон Цао (Jason Cao), вице-президент Huawei и генеральный директор бизнес-подразделения Huawei Digital Finance, заявил, что компания Huawei стремится создать глобальную экосистему для цифровой финансовой отрасли. В нее входят глобальные ведущие партнеры, которые являются участниками местной отрасли и новаторами в сегментированных сценариях. «Компания Huawei совместно с партнерами разрабатывала инновационные решения на основе сценариев в восьми основных отраслевых сценариях — от эксплуатации и технического обслуживания инфраструктуры до платформ прикладных систем, от основных бизнес-транзакций до приложений для больших данных, а также от банковских операций до страхования и ценных бумаг».

Программа FPGGP дебютировала в 2021 году. За последние три года программа FPGGP провела работу с 11 партнерами для успешного создания решений и выполнения цифровой трансформации более чем 20 финансовых клиентов в 14 странах и регионах по всему миру.

Теперь к программе присоединились 24 партнера в Китае, среди которых шесть стали членами совета: Sunline, Tongdun Technology, Netis, Wallyt, Sinosoft и Chinasoft International.

Роджер Ван (Roger Wang), вице-президент бизнес-подразделения Huawei Digital Finance и президент по глобальным партнерствам, сказал, что компания Huawei придерживается стратегии «Партнеры + Huawei» и продолжает сотрудничать с ведущими мировыми финансовыми партнерами для общего успеха, а также предоставляет партнерам отличные решения, инновационные возможности и выдающиеся методики. Программа ускорения FPGGP направлена на ускорение реализации цифровой и интеллектуальной трансформации финансовой отрасли по следующим трем направлениям:

1. Привлечение к участию в программе FPGGP большего количества глобальных компетентных партнеров для предоставления всесторонней поддержки нашим клиентам на протяжении всего их пути трансформации — от консалтинга и решений до услуг и операций.

2. Инкубация большего количества основанных на сценариях решений для финансовой отрасли на основе требований клиентов в области цифровой и интеллектуальной трансформации.

3. Укрепление связей и сотрудничества между партнерами по экосистеме.

По состоянию на май 2024 компания Huawei обслуживает более 3600 финансовых клиентов в более чем 60 странах и регионах, включая 53 из 100 крупнейших банков мира.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2433088/image.jpg

Also from this source

Huawei spúšťa akceleračný program FPGGP, ktorý má pomôcť globálnemu finančnému odvetviu stať sa digitálnym a inteligentným

Huawei spúšťa akceleračný program FPGGP, ktorý má pomôcť globálnemu finančnému odvetviu stať sa digitálnym a inteligentným

Spoločnosť Huawei oznámila spustenie akceleračného programu finančného partnera Go Global (Financial Partner Go Global Program – FPGGP) počas fóra...
Huawei startet FPGGP-Beschleunigungsprogramm zur Unterstützung des digitalen und intelligenten Wandels in der globalen Finanzbranche

Huawei startet FPGGP-Beschleunigungsprogramm zur Unterstützung des digitalen und intelligenten Wandels in der globalen Finanzbranche

Huawei gab den Start des Beschleunigungsprogramms für das Financial Partner Go Global Program (FPGGP) während des HiFS Frontier Forums 2024 bekannt....
More Releases From This Source

Explore

Image1

Financial Technology

Image1

Financial Technology

Image1

Internet Technology

Image1

Telecommunications Industry

News Releases in Similar Topics