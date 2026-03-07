أطلقت هواوي الحل العالمي للخدمات العامة الذكية والموقع النموذجي للخدمات العامة المدعوم بالذكاء الاصطناعي المُعزز (+AI) في لونغقانغ بمدينة شنتشن

Saeed Xia, President of Huawei Global Public Services BU

Huawei unveiled the Shenzhen Longgang Public Service Global Demonstration Site

Launch of the Global Public Service Ecosystem Alliance

برشلونة، إسبانيا، 7 مارس 2026 /PRNewswire/ -- خلال فعاليات المؤتمر العالمي للجوال (MWC) في برشلونة 2026، عقدت وحدة أعمال رقمنة الخدمات العامة الحكومية التابعة لهواوي القمة العالمية للخدمات العامة المدعومة بالذكاء الاصطناعي المُعزز (+AI). حيث ناقش عملاء حكوميون وشركاء من مختلف أنحاء العالم اتجاهات تطوير الخدمات العامة، كما شاركوا تجاربهم في التحول المدفوع بالذكاء الاصطناعي. وخلال الحدث، أعلنت هواوي عن إطلاق الحل العالمي للخدمات العامة، والموقع العالمي النموذجي للخدمات العامة المدعومة بالذكاء الاصطناعي المُعزز (+AI) في منطقة لونغقانغ بمدينة شنتشن. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت هواوي التحالف العالمي لمنظومة الخدمات العامة.

خلال القمة العالمية للخدمات العامة المدعومة بالذكاء الاصطناعي المُعزز (+AI)، صرّح Jason Slater، رئيس التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، قائلًا: "إن الذكاء الاصطناعي المعزز (AI+) يدفع الخدمات العامة إلى الأمام. وبناء حكومة رقمية فعّالة لا يقتصر على نشر التكنولوجيا فحسب، بل يتطلب أيضًا إنشاء نظام شامل يركز على المواطن وقابل للتشغيل البيني".

في القمة، قام السيد Saeed Xia بإطلاق حل هواوي العالمي للخدمات العامة. وأشار إلى أن فجوة التنمية العالمية والفجوة الرقمية ما تزالان قائمتين، وأن الخدمات العامة تواجه تحديات مثل صعوبة الوصول إلى الخدمات، وانخفاض مستوى رضا المستخدمين، وضعف تجربة الاستخدام. إن تسريع رقمنة الحكومات هو المفتاح لتعزيز النفوذ الدولي، والحوكمة، ومستويات الرضا. يعتمد هذا الحل على بنية معمارية تقوم على "أساس رقمي واحد + منصة ذكية واحدة + عدد (N) من التطبيقات القطاعية". ويوفر خدمات عامة عالية الجودة وفعّالة ومرتكزة على سيناريوهات الاستخدام من خلال تنسيق عناصر الخدمة، ودمج القدرات، وتبسيط العمليات. يعتمد الحل على البيانات والأعمال معًا، ويتيح خدمات بيانات مريحة وعالية الجودة تدعم الابتكار، ويُنشئ في النهاية نظامًا ذكيًا مزود بميزات "تحويل المحادثة إلى عملية"، والاتخاذ الذكي للقرارات، والمعالجة بكفاءة.

قالت Chomparee Chompurat، نائبة الأمين الدائم في وزارة الاقتصاد الرقمي والمجتمع في تايلاند: "تُسرّع تايلاند انتقالها نحو حكومة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال بنية تحتية قوية بمبدأ 'السحابة أولًا'، ودمج الذكاء الاصطناعي المسؤول، وبناء شراكات عالمية بين القطاعين العام والخاص لتقديم خدمات آمنة تتمحور حول المواطن، وترسيخ مكانة البلاد كمركز رقمي موثوق في آسيان (ASEAN)".

شارك Carlos Eduardo Rodrigo Prado، المدير التنفيذي لوكالة AGETIC، إنجازات الحكومة الإلكترونية والاختراقات، واستعرض المخططات الإستراتيجية والإجراءات الرئيسية، إضافة إلى رؤية لعصر جديد من الحكومة الرقمية، والدولة الرقمية، والخدمات الذكية الشاملة. بتوجيه من رؤية "من بوليفيا إلى العالم ومن العالم إلى بوليفيا" التي طرحها الرئيس Rodrigo Paz، تمضي البلاد في تسريع تحولها الرقمي.

وشارك Bilgin Semiz، مدير المبيعات العالمية في Nextcloud، كيف قامت Nextcloud ببناء منصة تعاون مؤسسية آمنة ومتوافقة مع المعايير اعتمادًا على Huawei Cloud.

كما شارك ممثلو العملاء تجاربهم العملية ورؤى بلدانهم حول موضوعات مثل مراكز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والتخطيط المستقبلي للخدمات العامة، والتحول الرقمي على المستوى الوطني.

خلال الحدث، أطلق مركز الخدمات الحكومية في لونغقانغ بشنتشن بالتعاون مع هواوي الموقع النموذجي العالمي للخدمات العامة المدعومة بالذكاء الاصطناعي المُعزز (+AI) في لونغقانغ بمدينة شنتشن. يستند هذا المشروع إلى أفضل الممارسات التي طورتها حكومة منطقة لونغقانغ في مدينة شنتشن، حيث يقدم نموذج تشغيل متكاملًا يربط أربعة مستويات إدارية: المنطقة، والشارع، والمجتمع المحلي، والمقر. حقق نهج "الخدمات العامة المدعومة بالذكاء الاصطناعي المعزز (+AI)" نتائج لافتة. فقد نجح نظام خدمة العملاء الذكي المدعوم بنماذج اللغة الضخمة (LLMs) في دمج خطوط الاتصال الساخنة، ونوافذ الخدمة، وموارد الخدمة الذاتية ضمن منظومة تآزر متعددة القنوات، ما أدى إلى تحقيق معدل توصيل بالخط الساخن بلغ 98%. علاوة على ذلك، في مجال "التحقق الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي المعزز (+AI)"، رفع مركز الموافقات المتكامل دقة المراجعة الذكية إلى أكثر من 95%.

وفي الختام، قادت هواوي إطلاق التحالف العالمي لمنظومة الخدمات العامة. يهدف هذا التحالف إلى تجميع موارد الصناعة لتسريع تطبيق ونشر الخدمات العامة المدعوم بالذكاء الاصطناعي. حضر ممثلون عن الشركاء في قطاع الخدمات العامة، من بينهم iSSTech، وLinewell، وSeeyon، وDigihail، وNextcloud، وSAINS، وNexconn، وغيرهم، وشهدوا إطلاق هذا التحالف. أكدت هواوي أنها ستستخدم هذا التحالف كمنصة للتعاون الوثيق مع الشركاء العالميين، من أجل استكشاف "المحيط الأزرق" لمجال الخدمات العامة في العصر الرقمي.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2927272/iMAGE1.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2927273/iMAGE2.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2927274/iMAGE3.jpg