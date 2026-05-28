Enlit Africa 2026: Huawei lança solução de subestação inteligente para a África Subsaariana

CIDADE DO CABO, África do Sul, 28 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Em 20 de maio, a Huawei sediou a Cúpula de Energia Elétrica da África Austral na Enlit Africa 2026 — o principal encontro do continente para os setores de energia, água e eletricidade. Sob o tema "Construindo Sistemas de Energia do Futuro, Liberando a Produtividade Crescente da Inteligência Digital", a cúpula reuniu líderes e parceiros do setor, incluindo a Eskom da África do Sul, a BPA de Gana, a Companhia de Transmissão da Nigéria (TCN) e o Conselho Internacional de Grandes Sistemas Elétricos (CIGRE). Durante a cúpula, a Huawei, junto com seus parceiros, apresentou a Solução de Subestação Inteligente para a África Subsaariana, projetada para acelerar a transformação digital em todo o setor de energia da região.

photo

Durante a palestra principal da Enlit Africa 2026, Wang Guoyu, vice-presidente da Electric Power Digitalization BU da Huawei, fez um discurso intitulado "Avançando toda a inteligência, capacitando o sistema de energia do futuro." Ele afirmou que o modelo prosumer orientado para o futuro se tornando o novo paradigma para a transição energética, o sistema de energia está em um ponto crítico, transitando para a inteligência. Comunicação, digitalização e IA estão redefinindo os principais sistemas de energia. A IA e as tecnologias digitais são os principais motores que remodelam toda a cadeia de valor da energia, desde a geração e transmissão até a distribuição. A Huawei continuará trazendo capacidades de IA de ponta e tecnologias de comunicação confiáveis para potenciar cenários, ajudando as concessionárias africanas a avançarem para uma nova fase de inteligência.

Durante a cúpula, a Huawei, em colaboração com o CIGRE e a Zhuhai Unitech Power Technology Co., Ltd., lançaram a Solução de Subestação de Energia Inteligente para a África Subsaariana. Esse lançamento reforça o compromisso da Huawei em impulsionar atualizações de subestações inteligentes em todo o continente por meio de parcerias.

Vários representantes africanos de serviços públicos também compartilharam suas perspectivas. "Essa solução integra vídeo inteligente, algoritmos de IA e redes sem fio seguras para substituir quatro operações manuais chave por automação inteligente: monitoramento, inspeção, leitura de medidores e análise", disse um representante. "Ela permite que o pessoal de O&M da subestação monitore remotamente toda a estação. O tempo de inspeção foi reduzido de dias para minutos, e os custos de mão de obra de O&M foram reduzidos em 70%. Nossa parceria com a Huawei equipou, pela primeira vez, nossa rede de transmissão com capacidades abrangentes de sensoriamento digital, possibilitando uma verdadeira transição do reparo reativo para o alerta proativo."

Após a cúpula, a Huawei, juntamente com o CIGRE e a 450 MHz Alliance, convocou uma mesa-redonda sobre rede privada sem fio e rede de telecomunicações de energia. Gösta Kallner, presidente executivo da 450 MHz Alliance, enfatizou que a rede privada sem fio da concessionária, construída sobre o espectro de 450 MHz, se tornou a pedra angular para garantir operações de rede confiáveis e sustentáveis, graças à sua ampla cobertura, ecossistema diversificado e capacidades de evolução prontas para o futuro. Um representante do CIGRE acrescentou, sob a perspectiva da padronização internacional, que uma estrutura técnica unificada e o compartilhamento de práticas globais são fundamentais para acelerar a transformação digital das redes elétricas. Todos os participantes concordaram que estabelecer uma base onipresente, segura e eficiente para comunicação energética é essencial para apoiar novos sistemas de energia e alcançar o desenvolvimento sustentável da energia na África.

Saiba mais: https://e.huawei.com/en/industries/grid/transmission-transformation-communication-network/smart-substation

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2988465/photo.jpg

FONTE Huawei