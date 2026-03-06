Huawei lance une solution intelligente mondiale destinée aux services publics et un site de démonstration pour les services publics IA+ de Shenzhen, district de Longgang

BARCELONE, Espagne, 6 mars 2026 /PRNewswire/ -- Lors du MWC Barcelona 2026, la division Government Public Services Digitalization BU de Huawei a organisé le Global AI+ Public Service Summit (Sommet mondial IA+ pour les services publics). Des clients et partenaires gouvernementaux du monde entier ont examiné les tendances en matière de développement des services publics et ont partagé leurs pratiques en matière de transformation axée sur l'IA. Au cours de l'événement, Huawei a présenté la solution Global Public Services Solution (Solution mondiale destinée aux services publics) et le site mondial de démonstration pour les services publics IA+ de Shenzhen, district de Longgang. En outre, Huawei a lancé la Global Public Service Ecosystem Alliance (Alliance mondiale pour l'écosystème des services publics).

Lors du Sommet mondial d'IA+ des services publics, Jason Slater, chef de la transformation numérique et de l'IA à l'ONUDI, a déclaré : « L'IA+ fait progresser les services publics. La mise en place de services publics numériques efficaces ne consiste pas seulement à déployer des technologies, mais aussi à créer un système interopérable, ouvert à tous et centré sur les citoyens. »

Lors du sommet, M. Saeed Xia a présenté la solution Huawei Global Public Service Solution. Il a souligné que le fossé mondial en matière de développement et la fracture numérique persistent, et que les services publics sont confrontés à des défis tels que l'inconfort, une faible satisfaction et une mauvaise expérience utilisateur. L'accélération de la numérisation des services publics est essentielle pour renforcer l'influence, la gouvernance et la satisfaction au niveau international. La solution est basée sur l'architecture « 1 base numérique + 1 plateforme intelligente + N applications industrielles ». Elle fournit des services publics centrés sur des scénarios, efficaces et de haute qualité en orchestrant les éléments de service, en intégrant les capacités et en rationalisant les processus. Axée à la fois sur les activités commerciales et les données, elle fournit des services de données pratiques et de qualité pour alimenter l'innovation, et aboutit à la création d'un système intelligent avec des fonctions « Chat-to-Process », une prise de décision intelligente et un traitement efficace.

Chomparee Chompurat, secrétaire permanent adjoint du MDES thaïlandais, a avancé : « La Thaïlande accélère sa transition vers des services publics intelligents basés sur l'IA en s'appuyant sur une infrastructure robuste 'Cloud First', une intégration responsable de l'IA et des partenariats publics-privés internationaux afin de fournir des services sécurisés et centrés sur les citoyens et de positionner la nation comme un centre numérique de confiance de l'ASEAN. ».

Carlos Eduardo Rodrigo Prado, directeur exécutif de l'AGETIC, a présenté les réalisations et les percées en matière de services publics en ligne, les plans stratégiques et les mesures clés, ainsi qu'une vision pour une nouvelle ère de services publics numériques, de nation numérique et de services intelligents inclusifs. Guidé par la vision « La Bolivie vers le monde et le monde vers la Bolivie » présentée par le président Rodrigo Paz, le pays poursuit sa transformation numérique.

Bilgin Semiz, directeur des ventes mondiales chez Nextcloud, a expliqué comment Nextcloud a construit une plateforme de collaboration d'entreprise sécurisée et conforme basée sur Huawei Cloud.

Les représentants des clients ont partagé leur expérience pratique et leurs visions pour leurs pays sur des sujets tels que les pôles d'infrastructure d'IA, la planification future des services publics et la transformation numérique nationale.

Lors de cet événement, le centre des services publics de Shenzhen Longgang et Huawei ont lancé conjointement le site mondial de démonstration pour les services publics IA+ de Shenzhen Longgang. Basée sur les meilleures pratiques du gouvernement du district de Longgang à Shenzhen, cette vitrine présente un modèle opérationnel intégré reliant quatre niveaux : le quartier, la rue, la communauté et le campus. Cette approche « L'IA+ appliquée aux services publics » a produit des résultats remarquables. Son système intelligent de service à la clientèle, alimenté par les LLM, intègre étroitement les lignes d'assistance téléphonique, guichets de service et ressources en libre-service pour une synergie multicanal, atteignant même un taux de connectivité de 98 % avec les lignes d'assistance téléphonique. En outre, dans le cadre de la « vérification intelligente IA+ », le centre d'approbation intégré a permis d'améliorer la précision de l'analyse intelligente à plus de 95 %.

Enfin, Huawei a pris l'initiative de lancer la Global Public Service Ecosystem Alliance. Cette alliance vise à mutualiser les ressources industrielles afin d'accélérer la mise en œuvre et la popularisation à l'échelle mondiale des services publics alimentés par l'IA. Des représentants des partenaires du secteur des services publics, notamment iSSTech, Linewell, Seeyon, Digihail, Nextcloud, SAINS et Nexconn, etc., ont assisté au lancement de l'alliance. Huawei a déclaré qu'il utiliserait l'alliance comme une plateforme pour travailler en étroite collaboration avec des partenaires mondiaux, en explorant conjointement le concept d'« océan bleu » des services publics à l'ère numérique.

