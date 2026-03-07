Huawei Luncurkan Solusi Global Intelligent Public Service dan Lokasi Proyek Percontohan "AI+ Public Service Shenzhen Longgang"

Di acara Global AI+ Public Service Summit, Jason Slater, Chief, Digital Transformation and AI, UNIDO, mengatakan: "AI+ mendorong kemajuan layanan publik. Upaya membangun pemerintahan digital yang efektif bukan hanya berkaitan dengan penerapan teknologi, melainkan juga menciptakan sistem yang inklusif, berpusat pada masyarakat, dan dapat saling terhubung."

Dalam forum tersebut, Saeed Xia memperkenalkan Solusi Huawei Global Public Service. Ia menekankan, kesenjangan pembangunan global dan kesenjangan digital masih menjadi tantangan. Layanan publik juga masih menghadapi berbagai masalah seperti akses yang kurang praktis, tingkat kepuasan yang rendah, serta pengalaman pengguna yang belum optimal. Maka, percepatan digitalisasi pemerintahan menjadi kunci untuk meningkatkan tata kelola, pengaruh internasional, serta kepuasan masyarakat. Solusi ini dikembangkan berdasarkan arsitektur "1 digital foundation + 1 intelligent platform + N industry applications." Dengan pendekatan tersebut, penyediaan layanan publik menjadi lebih efisien dan berkualitas melalui pengelolaan layanan berbasiskan skenario, integrasi berbagai kemampuan, serta penyederhanaan proses. Didukung pendekatan berbasiskan bisnis dan data, solusi ini juga menghadirkan layanan data yang praktis dan berkualitas untuk mendorong inovasi. Pada akhirnya, solusi ini membangun sistem layanan cerdas dengan kemampuan "Chat-to-Process", pengambilan keputusan yang lebih cerdas, serta proses layanan yang lebih efisien.

Chomparee Chompurat, Deputy Permanent Secretary, Ministry of Digital Economy and Society (MDES) Thailand, menyatakan: "Thailand tengah mempercepat transformasi menuju pemerintahan cerdas berbasiskan AI dengan memanfaatkan infrastruktur 'Cloud First' yang kuat, integrasi AI yang bertanggung jawab, serta kemitraan global antara sektor publik dan swasta untuk menghadirkan layanan yang aman dan berfokus pada masyarakat. Langkah ini juga memperkuat posisi Thailand sebagai pusat digital terpercaya di kawasan ASEAN."

Carlos Eduardo Rodrigo Prado, Executive Director, AGETIC, memaparkan capaian dan terobosan dalam pengembangan e-government di negaranya, sekaligus menjelaskan strategi dan langkah utama menuju era baru pemerintahan digital, negara digital, serta layanan cerdas yang inklusif. Berlandaskan visi "Bolivia to the World and the World to Bolivia" yang disampaikan oleh Presiden Rodrigo Paz, negara tersebut tengah mempercepat transformasi digital.

Bilgin Semiz, Director, Global Sales, Nextcloud, menjelaskan upaya Nextcloud dalam membangun platform kolaborasi perusahaan yang aman dan sesuai regulasi dengan memanfaatkan Huawei Cloud.

Para perwakilan pelanggan juga berbagi pengalaman dan visi mengenai pengembangan pusat infrastruktur AI, perencanaan layanan publik masa depan, serta transformasi digital nasional.

Dalam acara tersebut, Shenzhen Longgang Government Service Center bersama Huawei juga meluncurkan Lokasi Proyek Percontohan Shenzhen Longgang AI+ Public Service Global. Berdasarkan praktik terbaik yang ditempuh pemerintah Distrik Longgang di Shenzhen, proyek percontohan ini menampilkan model operasional terpadu yang menghubungkan empat tingkat layanan: distrik, jalan, komunitas, dan kampus. Pendekatan "AI+ Public Service" telah menghasilkan berbagai capaian penting. Sistem layanan pelanggan cerdas berbasiskan large language models (LLM) mengintegrasikan layanan hotline, loket pelayanan, dan fasilitas layanan mandiri dalam satu sistem terpadu sehingga mencapai tingkat konektivitas hotline sebesar 98%. Selain itu, dalam layanan "AI+ Intelligent Verification", pusat perizinan satu pintu mampu mencapai akurasi verifikasi cerdas lebih dari 95%.

Di akhir acara, Huawei meluncurkan Global Public Service Ecosystem Alliance. Aliansi ini menghimpun sumber daya industri untuk mempercepat penerapan dan penyebaran layanan publik berbasiskan AI di seluruh dunia. Perwakilan dari berbagai mitra sektor layanan publik, termasuk iSSTech, Linewell, Seeyon, Digihail, Nextcloud, SAINS, dan Nexconn, turut menghadiri dan menyaksikan peluncuran aliansi tersebut. Huawei menyatakan, aliansi ini akan menjadi platform kolaborasi dengan mitra global untuk mengeksplorasi peluang baru dalam pengembangan layanan publik di era digital.

