Huawei, Küresel Akıllı Kamu Hizmeti Çözümünü ve Shenzhen Longgang AI+ Kamu Hizmeti Tanıtım Sitesini Tanıttı

BARSELONA, İspanya, 7 Mart 2026 /PRNewswire/ -- MWC Barcelona 2026'da, Huawei Kamu Hizmetleri Dijitalleştirme BU, Küresel AI+ Kamu Hizmeti Zirvesi'ni düzenledi. Dünyanın dört bir yanından gelen kamu sektörü müşterileri ve ortakları, kamu hizmetlerinin gelişim trendlerini tartıştı ve yapay zekâ odaklı dönüşüm uygulamalarını paylaştı. Etkinlik sırasında Huawei, Küresel Kamu Hizmetleri Çözümü ve Shenzhen Longgang AI+ Kamu Hizmetleri Küresel Tanıtım Sitesi'ni duyurdu. Ayrıca Huawei, Küresel Kamu Hizmeti Ekosistemi İttifakı'nı başlattı.

Saeed Xia, President of Huawei Global Public Services BU Huawei unveiled the Shenzhen Longgang Public Service Global Demonstration Site Launch of the Global Public Service Ecosystem Alliance

Küresel AI+ Kamu Hizmeti Zirvesi'nde, UNIDO Dijital Dönüşüm ve AI Başkanı Jason Slater şunları söyledi: "AI+ kamu hizmetlerini ileriye taşıyor. Etkili bir dijital devlet kurmak sadece teknolojiyi yaymakla değil, kapsayıcı, vatandaş odaklı ve birlikte çalışabilir bir sistem kurmakla da ilgilidir."

Zirvede, Sn. Saeed Xia, Huawei Küresel Kamu Hizmeti Çözümünü tanıttı. Küresel kalkınma farkı ve dijital uçurumun devam ettiğini ve kamu hizmetlerinin rahatsızlık, düşük memnuniyet ve kötü kullanıcı deneyimi gibi zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Hükümetin dijitalleşmesini hızlandırmak, uluslararası etkiyi, yönetişimi ve memnuniyeti artırmak için çok önemlidir. Çözüm, "1 dijital temel + 1 akıllı platform + N endüstri uygulaması" mimarisine dayanmaktadır. Hizmet öğelerini koordine ederek, yetenekleri entegre ederek ve süreçleri kolaylaştırarak senaryo odaklı, verimli ve yüksek kaliteli kamu hizmetleri sunar. Hem iş hem de veriler tarafından yönlendirilen bu sistem, inovasyonu desteklemek için kullanışlı ve kaliteli veri hizmetleri sunar ve nihayetinde "Sohbetten İşleme" özellikleri, akıllı karar verme ve verimli kullanım ile akıllı bir sistem oluşturur.

Tayland MDES Daimi Sekreter Yardımcısı Chomparee Chompurat şunları söyledi: "Tayland, güvenli, vatandaş odaklı hizmetler sunmak ve ülkeyi güvenilir bir ASEAN dijital merkezi olarak konumlandırmak için sağlam 'Önce Bulut' altyapısından, sorumlu yapay zekâ entegrasyonundan ve küresel kamu-özel sektör ortaklıklarından yararlanarak yapay zekâ destekli akıllı bir devlete geçişini hızlandırıyor."

AGETIC İcra Direktörü Carlos Eduardo Rodrigo Prado, e-devlet alanındaki başarıları ve atılımları paylaştı, stratejik planları ve temel önlemleri özetledi ve dijital devlet, dijital ulus ve kapsayıcı akıllı hizmetler alanlarında yeni bir döneme ilişkin vizyonunu sundu. Başkan Rodrigo Paz'ın ortaya koyduğu "Bolivya'dan Dünya'ya, Dünya'dan Bolivya'ya" vizyonuyla hareket eden ülke, dijital dönüşümünü ilerletmektedir.

Nextcloud Küresel Satış Direktörü Bilgin Semiz, Nextcloud'un Huawei Cloud tabanlı güvenli ve uyumlu bir kurumsal işbirliği platformunu nasıl oluşturduğunu paylaştı.

Müşteri temsilcileri, yapay zeka altyapı merkezleri, kamu hizmetlerinin gelecek planlaması ve ulusal dijital dönüşüm gibi konularda ülkelerine ilişkin pratik deneyimlerini ve vizyonlarını paylaştı.

Etkinlikte, Shenzhen Longgang Kamu Hizmet Merkezi ve Huawei ortaklaşa Shenzhen Longgang AI+ Kamu Hizmeti Küresel Tanıtım Sitesini başlattı. Shenzhen'deki Longgang Bölge Yönetimi'nin en iyi uygulamalarını temel alan bu vitrin, dört seviyeyi birbirine bağlayan entegre bir operasyonel modele sahiptir: bölge, sokak, topluluk ve kampüs. Bu "AI+ Kamu Hizmeti" yaklaşımı, dikkate değer sonuçlar vermiştir. LLM'ler tarafından desteklenen akıllı müşteri hizmetleri sistemi, çok kanallı sinerji için yardım hatlarını, hizmet bankolarını ve self servis kaynaklarını derinlemesine entegre ederek %98 yardım hattı bağlantı oranı elde etmektedir. Ayrıca, "AI+ Akıllı Doğrulama" ile entegre onay merkezi, akıllı inceleme doğruluğunu %95'in üzerine çıkarmıştır.

Son olarak Huawei, Küresel Kamu Hizmeti Ekosistemi İttifakı'nın başlatılmasına öncülük etti. Bu ittifak, yapay zeka destekli kamu hizmetlerinin küresel çapta uygulanmasını ve yaygınlaştırılmasını hızlandırmak için sektör kaynaklarını bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. iSSTech, Linewell, Seeyon, Digihail，Nextcloud, SAINS, ve Nexconn gibi kamu hizmeti sektöründeki ortaklardan temsilciler katıldı ve ittifakın lansmanına tanıklık etti. Huawei, ittifakı küresel ortaklarla yakın işbirliği yapmak ve dijital çağda kamu hizmetlerinin "mavi okyanusunu" birllikte keşfetmek için bir platform olarak kullanacağını belirtti.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2927272/iMAGE1.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2927273/iMAGE2.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2927274/iMAGE3.jpg