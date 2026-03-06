Huawei presentó la solución global de servicios públicos inteligentes y el sitio de demostración de servicios públicos AI+ en Longgang, Shenzhen

BARCELONA, España, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Durante el MWC Barcelona 2026, la unidad de negocio de Digitalización de los Servicios Públicos Gubernamentales de Huawei celebró la Cumbre Global de Servicios Públicos AI+. Clientes gubernamentales y socios de todo el mundo analizaron las tendencias de desarrollo de los servicios públicos y compartieron sus experiencias en procesos de transformación impulsados por IA. Durante el evento, Huawei presentó la solución global de servicios públicos y el sitio global de demostración de servicios públicos AI+ de Longgang, Shenzhen. Además, Huawei lanzó la Alianza Global del Ecosistema de Servicios Públicos.

Saeed Xia, presidente de la Unidad de Negocios del Sector Público Global de Huawei (PRNewsfoto/Huawei) Huawei inauguró el sitio global de demostración de servicios públicos de Longgang, Shenzhen (PRNewsfoto/Huawei) Lanzamiento de la Alianza Global del Ecosistema de Servicios Públicos (PRNewsfoto/Huawei)

En la Cumbre Global de Servicios Públicos AI+, Jason Slater, director de Transformación Digital e IA en UNIDO, declaró: "AI+ impulsa el avance de los servicios públicos. Construir un gobierno digital eficaz no se trata solo de implementar tecnología, sino de desarrollar sistemas inclusivos, centrados en los ciudadanos e interoperables".

En la cumbre, el Sr. Saeed Xia presentó la solución global de servicios públicos de Huawei. Destacó que la brecha de desarrollo global y la división digital persisten, y que los servicios públicos enfrentan desafíos como la falta de comodidad, la baja satisfacción y una experiencia de usuario deficiente. Acelerar la digitalización gubernamental es clave para optimizar la influencia internacional, la gobernanza y la satisfacción. La solución se basa en la arquitectura de "1 base digital + 1 plataforma inteligente + N aplicaciones industriales". Ofrece servicios públicos centrados en escenarios, eficientes y de alta calidad, mediante la orquestación de elementos de servicio, la integración de capacidades y la optimización de procesos. Impulsado tanto por el negocio como por los datos, ofrece servicios de datos convenientes y de calidad que impulsan la innovación, y, en última instancia, crea un sistema inteligente con funciones de "Chat-to-Process", toma de decisiones inteligente y gestión eficiente.

Chomparee Chompurat, vicesecretaria permanente del MDES de Tailandia, afirmó: "Tailandia está acelerando su transición hacia un gobierno inteligente potenciado por IA, aprovechando una sólida infraestructura 'Cloud First', la integración responsable de IA y asociaciones público-privadas globales, para ofrecer servicios seguros y centrados en la ciudadanía, y posicionar al país como un centro digital confiable de la ASEAN".

Carlos Eduardo Rodrigo Prado, director ejecutivo de AGETIC, compartió los logros y avances en gobierno electrónico, presentó los planes estratégicos y las medidas clave, y expuso una visión para una nueva era de gobierno digital, nación digital y servicios inteligentes inclusivos. Orientado por la visión de "Bolivia al mundo y el mundo a Bolivia", propuesta por el presidente Rodrigo Paz, el país avanza en su transformación digital.

Bilgin Semiz, director de Ventas Globales de Nextcloud, explicó cómo Nextcloud construyó una plataforma de colaboración empresarial segura y compatible basada en Huawei Cloud.

Representantes de los clientes compartieron sus experiencias prácticas y su visión para sus países sobre temas como centros de infraestructura de IA, planificación futura de los servicios públicos y transformación digital nacional.

Durante el evento, el Centro de Servicios Gubernamentales de Longgang (Shenzhen) y Huawei lanzaron conjuntamente el Sitio Global de Demostración de Servicios Públicos AI+ de Longgang, Shenzhen. Basado en las mejores prácticas del Gobierno del Distrito Longgang en Shenzhen, esta exhibición presenta un modelo operativo integrado que conecta cuatro niveles: distrito, calle, comunidad y campus. Este enfoque de "servicio público AI+" ha dado resultados sobresalientes. Su sistema de atención al cliente inteligente, potenciado por modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM, por sus siglas en inglés), integra de manera profunda las líneas telefónicas, los mostradores de atención y los recursos de autoservicio para lograr sinergia multicanal, alcanzando un 98 % de conectividad en la línea de atención. Además, en el enfoque de "Verificación inteligente AI+", el centro de aprobación integrado ha llevado la precisión de la revisión inteligente a más del 95 %.

Finalmente, Huawei lideró el lanzamiento de la Alianza Global del Ecosistema de Servicios Públicos. Esta alianza tiene como objetivo agrupar los recursos de la industria para acelerar la implementación y popularización a nivel mundial de los servicios públicos impulsados por IA. Representantes de los socios del sector de servicios públicos, como iSSTech, Linewell, Seeyon, Digihail, Nextcloud, SAINS y Nexconn, entre otros, asistieron y fueron testigos del lanzamiento de la alianza. Huawei declaró que aprovechará la alianza como plataforma para trabajar en estrecha colaboración con socios de todo el mundo, explorando conjuntamente el "océano azul" de los servicios públicos en la era digital.

