SHENZHEN, China, 29 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Recentemente, a Huawei anunciou seu reconhecimento como Líder no Gartner® Magic Quadrant™ de 2026 em Infraestrutura LAN Corporativa com e sem fio pelo quarto ano consecutivo. A Huawei continua sendo o único fornecedor não norte-americano posicionado no Quadrante dos Líderes. Este reconhecimento destaca as principais vantagens da Solução Xinghe AI Campus da Huawei nas áreas de operação e manutenção (O&M) com tecnologia de IA, inovação em segurança e outras áreas de ponta. Isso também reforça o compromisso da Huawei em se concentrar nas necessidades essenciais dos clientes, inovar continuamente em tecnologias e construir campi seguros e inteligentes para o setor industrial.

Huawei reconhecida como líder no Gartner® Magic Quadrant™ de 2026 em Infraestrutura LAN Corporativa com e sem fio pelo quarto ano consecutivo (PRNewsfoto/Huawei)

Em resposta à onda global de IA, a Huawei atualizou sua Solução Xinghe AI Campus com três recursos principais: conexão sem fio ultrarrápida, segurança total e autonomia de rede. Essas melhorias permitem que os setores governamental, financeiro, educacional, de saúde e outros ingressem na era da IA e estimulem o crescimento futuro.

Wi-Fi ultrarrápido: O AirEngine Wi-Fi 7 Advanced AP da Huawei, pioneiro em sua categoria, incorpora inovações previstas para o Wi-Fi 8, proporcionando maior velocidade e confiabilidade. Este produto inovador torna a conectividade sem fio um pilar fundamental para serviços de IA em ambiente de produção. Mais especificamente, a tecnologia de coordenação com múltiplos pontos de acesso (AP) denominada "Coordenação Inteligente de Agendamento e Reutilização Espacial" (iCSSR) reduz drasticamente a interferência no mesmo canal, ao mesmo tempo em que duplica a velocidade para um único usuário em contextos de rede contínua. Além disso, para lidar com sinais instáveis em ambientes móveis, a tecnologia de beamforming inteligente (SmartBF) permite um aprimoramento direcional na ordem de milissegundos, garantindo que a velocidade dos dispositivos não seja comprometida durante o deslocamento. Por outro lado, a tecnologia de roaming zero da rede de frequência única avançada (ASFN) virtualiza vários pontos de acesso (APs) em um único "super AP", permitindo um roaming contínuo em toda a rede sem perda de pacotes.

Segurança total: A solução Xinghe AI Full-Scope Security Campus da Huawei cria um robusto sistema de defesa que inclui segurança de ativos, conectividade, segurança espacial e proteção da privacidade.

Segurança dos ativos: O número crescente de terminais passivos nos setores governamental, financeiro e em outros setores aumentou o risco de ataques à rede. Para resolver essa questão, a solução da Huawei utiliza a identificação de terminais baseada em agrupamento por IA para reconhecer automaticamente terminais passivos com 95% de precisão. A detecção inteligente de anomalias (SmartAD), baseada em inferência local nos switches, é capaz de detectar anomalias no comportamento do tráfego dos terminais em segundos e bloqueá-las preventivamente, impedindo de forma eficaz invasões na rede.





Segurança de conectividade: a solução da Huawei usa o Wi-Fi Shield para eliminar a interceptação de dados na camada física. A isso se soma o fato de que o MACsec de ponta a ponta, combinado com a criptografia pós-quântica (PQC), oferece segurança a longo prazo para a transmissão de dados, mesmo com o avanço da computação quântica.





Segurança espacial: a tecnologia da Huawei para detecção de informações sobre o estado do canal Wi-Fi (CSI) analisa as condições de segurança espacial por meio de um único ponto de acesso e identifica atividades de intrusão em segundos.





Segurança da privacidade: Nas salas de reuniões, nos quartos de hotel e em outros ambientes confidenciais, os métodos tradicionais de detecção de dispositivos de filmagem ocultos costumam ser ineficientes e propensos a altas taxas de falha. A Huawei soluciona esse problema com o lançamento do iGuard AP, que oferece três grandes vantagens — detecção ampla, detecção precisa e funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana — para proteger os segredos comerciais e a privacidade pessoal nesses locais privados.

Autonomia de rede: A solução Xinghe AI Campus da Huawei está equipada com poderosas funcionalidades automatizadas de operação e manutenção (O&M) assistidas por IA. Ao utilizar a análise de experiência de fluxo total do iFlow, a solução permite identificar problemas de qualidade de experiência (QoE) em questão de minutos, além de oferecer visibilidade de todo o caminho e observabilidade da experiência. Com um processo de tomada de decisão global assistido por IA e localização de falhas com precisão de minutos, 80% das falhas em redes sem fio são resolvidas automaticamente.

No futuro, a Huawei continuará a inovar com foco nas necessidades dos clientes e a acelerar a implantação de redes de campus seguras e inteligentes, assistidas por inteligência artificial. Além disso, a Huawei colaborará estreitamente com os parceiros do ecossistema para ajudar os clientes a construir o "AI Campus" — aumentando a eficiência e a segurança da rede, ao mesmo tempo em que promove o sucesso coletivo na era da IA.

Para conhecer mais detalhes do relatório, acesse: https://e.huawei.com/en/topic/solutions/enterprise-network/2026-gartner-campus-network

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FONTE Huawei