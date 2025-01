A Huawei revela uma nova era de excelência em dispositivos dobráveis no lançamento do "Unfold the Classic" em Dubai

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 13 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- O Huawei Consumer Business Group revelou vários produtos altamente esperados que marcam o início de uma nova era de excelência em dispositivos dobráveis de alto desempenho, como parte do lançamento "Unfold the Classic" dos produtos de destaque da HUAWEI, realizado em Dubai no dia 12 de dezembro.

Huawei revela uma nova era de excelência em dispositivos dobráveis no evento "Unfold the Classic" em Dubai

Entre as mais recentes inovações estão o HUAWEI Mate X6, a série HUAWEI nova 13, o HUAWEI FreeBuds Pro 4, o HUAWEI FreeClip Rose Gold e o HUAWEI MatePad 11.5. Esse conjunto completo representa uma nova era de inovação em seus principais produtos, demonstrando o compromisso da Huawei com o avanço contínuo e aumentando o engajamento do consumidor.

HUAWEI Mate X6: faz uma estreia global impressionante

O evento de lançamento do produto principal da HUAWEI tem como destaque a nova geração da série de produtos dobráveis Mate, o HUAWEI Mate X6. Um smartphone completo e avançado com melhorias importantes na tela, na câmera, na durabilidade, na experiência do usuário e muito mais.

A órbita da era espacial do HUAWEI Mate X6 em torno do layout da câmera é inspirada nas órbitas dos planetas, que simboliza a possibilidade infinita que o futuro oferece. A edição exclusiva Nebula Gray recebeu esse nome devido à sua textura de nebulosa, suave ao toque, criada por meio da Topografia Micro-Nano 3D usando um material inovador chamado Vegan Fiber. O HUAWEI Mate X6 também está à venda nas cores Nebula Red e Black.

Uma arquitetura distribuída inovadora proporciona um grande avanço do HUAWEI Mate X6 em termos de rede, resfriamento e durabilidade.

O incrível sistema de câmera apresenta uma nova câmera Ultra Chroma com 1,50 milhão de canais espectrais, uma câmera Ultra Aperture de 50 MP que suporta uma abertura física de 10 vezes, uma câmera ultragrande angular de 40 MP e uma microcâmera teleobjetiva de 48 MP, o que permite fotos revolucionárias em um dispositivo dobrável.

O HUAWEI Mate X6 apresenta o Live Multi-task, uma nova maneira de executar várias tarefas simultaneamente e com eficiência. Com esse recurso, os usuários podem executar três aplicativos simultaneamente com a tela aberta em uma visualização expandida.

Evento HUAWEI XMAGE em Dubai : um mundo aconchegante

Começando em Dubai em 9 de maio, após escalas em Kuala Lumpur, Cidade do México, Hong Kong, Xangai, Shenzhen e Istambul, Um mundo encantador – HUAWEI XMAGE Dubai Gala é o encerramento das exibições mundiais do HUAWEI XMAGE em 2024. O evento apresentou os extraordinários trabalhos vencedores deste ano, que inspiram os consumidores a usar os produtos inovadores da HUAWEI para criar, capturar e desafiar.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=9XQf9pPRoP0

