Huawei открывает новую эру совершенства складных устройств презентацией новых продуктов «Unfold the Classic» в Дубае

ДУБАЙ, ОАЭ, 17 января 2025 г. /PRNewswire/ -- Huawei Consumer Business Group представила несколько долгожданных продуктов, которые открывают новую эру совершенства флагманских складных устройств, в рамках презентации флагманских продуктов HUAWEI «Unfold the Classic» (раскрываем классику), состоявшейся в Дубае 12 декабря.

Huawei Unveils a New Era of Foldable Excellence at 'Unfold the Classic' Launch in Dubai

Среди последних инноваций — HUAWEI Mate X6, серия HUAWEI nova 13, HUAWEI FreeBuds Pro 4, HUAWEI FREECLIP розовое золото и HUAWEI MatePad 11.5. Этот всеобъемлющий набор продуктов представляет собой новую эру флагманских инноваций, демонстрируя приверженность Huawei непрерывным достижениям и повышению вовлеченности потребителей.

HUAWEI Mate X6 потрясающе дебютирует во всем мире

Сенсацией презентации флагманских продуктов HUAWEI стали складные смартфоны нового поколения серии Mate — HUAWEI Mate X6. Универсальный и продвинутый смартфон со значительно улучшенными дисплеем, камерой, повышенной долговечностью и удобством среды пользователя и т. д.

Примененная в модели HUAWEI Mate X6 компоновка Space-Age Orbit вокруг камеры черпает вдохновение из планетарных орбит, символизируя бесконечные возможности будущего. Эксклюзивный выпуск Nebula Gray назван так за текстуру Nebula (галактическая туманность), гладкую на ощупь, которая создана методом микро-нано 3D-топографии с использованием инновационного материала Vegan Fiber. Модель HUAWEI Mate X6 также доступна в красном и черном цветах Nebula.

Инновационная распределенная архитектура обеспечивает огромный скачок характеристик сети, охлаждения и долговечности HUAWEI Mate X6.

Невероятная система камер включает в себя новую камеру Ultra Chroma с 1,50 миллионами спектральных каналов, 50-мегапиксельную камеру Ultra Aperture, поддерживающую 10-размерную физическую диафрагму, 40-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 48-мегапиксельную микрокамеру с телеобъективом, обеспечивая революционное качество фотографии на складных устройствах.

HUAWEI Mate X6 представляет функцию Live Multi-task — новый уровень эффективной многозадачности. С помощью этой функции пользователи могут одновременно запускать три приложения на развернутом экране в расширенном виде.

Гала-презентация HUAWEI XMAGE в Дубае «A Heartwarming World» (согревающий душу мир)

Всемирная серия выставок HUAWEI XMAGE, начавшаяся в Дубае 9 мая с последующими остановками в Куала-Лумпуре, Мехико, Гонконге, Шанхае, Шэньчжэне и Стамбуле, завершается в 2024 году гала-презентацией HUAWEI XMAGE в Дубае «A Heartwarming World» (согревающий душу мир). В рамках этого мероприятия были продемонстрированы выдающиеся работы-победители этого года, которые вдохновляют потребителей на использование инновационных продуктов HUAWEI для творчества, съемки и соревнования.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=9XQf9pPRoP0