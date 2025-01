Huawei onthult een nieuw tijdperk van opvouwbare uitmuntendheid tijdens de lancering van 'Unfold the Classic' in Dubai

DUBAI, UAE, 13 januari 2025 /PRNewswire/ -- Huawei Consumer Business Group onthulde verschillende langverwachte producten die een nieuw tijdperk van opvouwbare topkwaliteit inluiden, als onderdeel van de lancering van het vlaggenschipproduct van HUAWEI "Unfold the Classic" in Dubai op 12 december.

Huawei Unveils a New Era of Foldable Excellence at 'Unfold the Classic' Launch in Dubai

Onder de gloednieuwe innovaties bevinden zich de HUAWEI Mate X6, HUAWEI nova 13-serie, HUAWEI FreeBuds Pro 4, HUAWEI FreeClip Rose Gold en HUAWEI MatePad 11.5. Deze uitgebreide productfamilie vertegenwoordigt een nieuw tijdperk van vlaggenschipinnovatie en toont Huawei's streven naar voortdurende vooruitgang, waarbij het de lat hoger legt voor een grotere betrokkenheid van de consument.

HUAWEI Mate X6: Maakt een verbluffend wereldwijd debuut

Het hoogtepunt van het evenement waar HUAWEI zijn vlaggenschipproducten lanceert is de volgende generatie van zijn Mate-serie vouwbare telefoons, de HUAWEI Mate X6. Een veelzijdige en geavanceerde smartphone met aanzienlijke verbeteringen op het gebied van beeldscherm, camera, duurzaamheid, gebruikerservaring en nog veel meer.

De Space-Age Orbit van de HUAWEI Mate X6 rond de camera-indeling haalt inspiratie uit planeetbanen en symboliseert de oneindige mogelijkheden van de toekomst. De exclusieve editie Nebula Gray is vernoemd naar de neveltextuur, die soepel aanvoelt en is gemaakt via Micro-Nano 3D-topografie van een innovatief materiaal, de zogenaamde veganistische vezel. De HUAWEI Mate X6 is ook verkrijgbaar in Nebula Red en Black.

Een innovatieve gedistribueerde architectuur zorgt voor een enorme sprong voorwaarts in het netwerk, de koeling en de duurzaamheid van de HUAWEI Mate X6.

Het ongelooflijke camerasysteem bevat een nieuwe Ultra Chroma Camera met 1,50 miljoen spectrale kanalen, een 50 MP Ultra Aperture Camera die een fysiek diafragma van 10 ondersteunt, een 40 MP ultra-groothoekcamera en een 48 MP telefoto microcamera, voor baanbrekende opvouwbare fotografie.

HUAWEI Mate X6 introduceert Live Multi-task, een nieuwe manier om efficiënt te multitasken. Met deze functie kunnen gebruikers drie applicaties tegelijk uitvoeren terwijl het scherm in een vergrote weergave is uitgevouwen.

HUAWEI XMAGE Dubai Gala : Een hartverwarmende wereld

Na stops in Kuala Lumpur, Mexico City, Hong Kong, Shanghai, Shenzhen en Istanbul, vormt A Heartwarming World -- HUAWEI XMAGE Dubai Gala vanaf 9 mei in Dubai de afsluiting van de HUAWEI XMAGE wereldwijde shows in 2024. Het toonde de buitengewone winnende werken van dit jaar, die consumenten inspireren om innovatieve HUAWEI producten te gebruiken om te creëren, vast te leggen en uit te dagen.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=9XQf9pPRoP0