Huawei Dubai'deki 'Klasiği Ortaya Çıkarın' Lansmanında Yeni Bir Katlanabilir Mükemmellik Çağı Başlatıyor

DUBAİ, BAE, 14 Ocak 2025 /PRNewswire/ -- Huawei Tüketici İş Grubu, 12 Aralık'ta Dubai'de düzenlenen "Klasiği Ortaya Çıkarın" HUAWEI Amiral Gemisi Ürün Lansmanı kapsamında, amiral gemisi katlanabilir mükemmellikte yeni bir çağ başlatan ve merakla beklenen birkaç ürünü tanıttı.

Huawei Unveils a New Era of Foldable Excellence at 'Unfold the Classic' Launch in Dubai

Yepyeni inovasyonlar arasında HUAWEI Mate X6, HUAWEI nova 13 serisi, HUAWEI FreeBuds Pro 4, HUAWEI FreeClip Rose Gold ve HUAWEI MatePad 11.5 yer alıyor. Bu kapsamlı ürün paketi, Huawei'nin sürekli ilerleme ve tüketici katılımını artırma konusundaki kararlılığını gösteren yeni bir amiral gemisi inovasyon çağını temsil ediyor.

HUAWEI Mate X6: Çarpıcı Bir Küresel Çıkış Yaptı

HUAWEI Öncü Ürün Lansmanı etkinliğinin başrolünde Mate serisi katlanabilir cihazlarının yeni nesli HUAWEI Mate X6 yer alıyor. Ekran, kamera, dayanıklılık, kullanıcı deneyimi ve daha fazlasında önemli yükseltmeler getiren çok yönlü ve gelişmiş bir akıllı telefon.

HUAWEI Mate X6'nın kamera düzeninin etrafındaki Uzay Çağı Yörüngesi, geleceğin sonsuz olasılığını simgeleyen gezegen yörüngelerinden ilham alıyor. Özel Nebula Gri sürümü adını, Vegan Fiber adı verilen yenilikçi bir malzeme kullanılarak Mikro-Nano 3D Topografi ile üretilen, dokunulduğunda pürüzsüz olan nebula dokusundan alıyor. HUAWEI Mate X6, Nebula Kırmızısı ve Siyah renk seçenekleriyle de sunuluyor.

Yenilikçi dağıtılmış mimari, HUAWEI Mate X6'nın ağ, soğutma ve dayanıklılığında büyük bir sıçrama sağlıyor.

Bu inanılmaz kamera sistemi, 1,50 milyon spektral kanala sahip yeni bir Ultra Chroma Kamera, 10 boyutlu fiziksel diyaframı destekleyen 50 MP Ultra Diyafram Kamerası, 40 MP ultra geniş açılı kamera ve 48 MP telefoto mikro kamera ile çığır açan katlanabilir fotoğrafçılığı mümkün kılıyor.

HUAWEI Mate X6, verimli bir şekilde çoklu görev yapmanın yeni bir yolu olan Live Multi-task'ı sunuyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, ekranı genişletilmiş bir görünümde açarak aynı anda üç uygulamayı çalıştırabiliyor.

HUAWEI XMAGE Dubai Gala : İç Isıtan Bir Dünya

Kuala Lumpur, Mexico City, Hong Kong, Şangay, Shenzhen ve İstanbul'daki durakların ardından 9 Mayıs'ta Dubai'den başlayan Kalpleri Isıtan Bir Dünya -- HUAWEI XMAGE Dubai Gala, HUAWEI XMAGE dünya çapındaki gösterilerinin 2024'teki sonuncusu. Etkinlikte, tüketicilere yenilikçi HUAWEI ürünlerini kullanarak yaratma, yakalama ve meydan okuma konusunda ilham veren bu yılın kazanan olağanüstü çalışmaları sergilendi.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=9XQf9pPRoP0