Huawei dévoile une nouvelle ère d'excellence pliable lors du lancement « Unfold the Classic » à Dubaï

DUBAI, EAU, 17 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Huawei Consumer Business Group a dévoilé plusieurs produits très attendus qui inaugurent une nouvelle ère d'excellence en matière de produits phares pliables, dans le cadre de l'évènement de lancement de produits phares HUAWEI « Unfold the Classic » qui s'est tenu à Dubaï le 12 décembre.

Parmi les toutes nouvelles innovations figurent le HUAWEI Mate X6, la série HUAWEI nova 13, les HUAWEI FreeBuds Pro 4, le HUAWEI FreeClip Rose Gold et le HUAWEI MatePad 11.5. Cette gamme complète de produits représente une nouvelle ère d'innovation phare, illustrant l'engagement de Huawei en faveur d'un progrès continu et d'une plus grande implication des consommateurs.

HUAWEI Mate X6 : des débuts éblouissants dans le monde entier

En tête d'affiche du lancement de produits phares de HUAWEI se trouve la nouvelle génération de téléphones portables de la série Mate, le HUAWEI Mate X6. Un smartphone complet et élaboré avec un écran, un appareil photo, une durabilité et une expérience utilisateur considérablement améliorés, et bien plus encore.

Le design Space-Age Orbit du HUAWEI Mate X6 autour de l'appareil photo s'inspire des orbites planétaires, symbolisant les possibilités infinies de l'avenir. L'édition exclusive Gris nébuleuse doit son nom à sa texture de nébuleuse, douce au toucher, qui a été réalisée par topographie Micro-Nano 3D à l'aide d'un matériau innovant appelé fibre végane. Le HUAWEI Mate X6 est également disponible en Rouge nébuleuse et Noir.

Une architecture distribuée innovante permet d'améliorer considérablement le réseau, le refroidissement et la durabilité du HUAWEI Mate X6.

L'incroyable système de caméras comprend une nouvelle caméra Ultra Chroma avec 1,50 million de canaux spectraux, une caméra Ultra Aperture de 50 MP qui prend en charge une ouverture physique de taille 10, une caméra ultra grand angle de 40 MP, et une micro caméra téléobjectif de 48 MP, permettant une photographie pliable révolutionnaire.

Le HUAWEI Mate X6 introduit le Live Multi-task, une nouvelle façon de faire du multi-tâche de manière efficace. Grâce à cette fonction, les utilisateurs peuvent exécuter trois applications simultanément avec l'écran déplié en vue élargie.

HUAWEI XMAGE Dubai Gala : Un monde réconfortant

Partant de Dubaï le 9 mai, après des arrêts à Kuala Lumpur, Mexico, Hong Kong, Shanghai, Shenzhen et Istanbul, Un monde réconfortant -- le gala HUAWEI XMAGE à Dubaï est la conclusion des expositions mondiales HUAWEI XMAGE en 2024. Il a présenté les œuvres extraordinaires gagnantes de cette année, qui inspirent les consommateurs à utiliser les produits HUAWEI innovants pour créer, capturer et relever des défis.

