L'IFPA lance le premier forum africain sur le psoriasis, appelant à une action urgente contre une maladie négligée

Premier forum africain sur le psoriasis : du 7 au 9 mai à Nairobi, réunissant des acteurs locaux et internationaux.

: du 7 au 9 mai à Nairobi, réunissant des acteurs locaux et internationaux. Énorme besoin non satisfait : Plus de 3,5 millions d'Africains touchés, avec des soins limités, une stigmatisation et un impact économique dévastateur.

: Plus de 3,5 millions d'Africains touchés, avec des soins limités, une stigmatisation et un impact économique dévastateur. Domaines d'intervention: Recherche locale, représentation des patients et amélioration de l'accès aux traitements.

Le Forum IFPA Africa 2026 - Local Strength, United Action aura lieu du 7 au 9 mai 2026 à Nairobi, au Kenya, et réunira des décideurs politiques, des cliniciens, des chercheurs et des organisations de patients pour aborder une maladie qui reste gravement méconnue et sous-diagnostiquée sur tout le continent.

Le fardeau caché du psoriasis en Afrique

Le psoriasis et l'arthrite psoriasique sont des maladies chroniques non transmissibles incurables qui peuvent causer des douleurs et des handicaps et qui sont étroitement liées à d'autres maladies non transmissibles graves, telles que le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, la dépression, etc. En tant qu'affection visible sur la peau, elle entraîne souvent une stigmatisation, affecte la santé mentale et peut également être à l'origine de difficultés économiques. Pourtant, dans toute l'Afrique, elle reste méconnue, sous-diagnostiquée et insuffisamment traitée.

On estime que plus de 3,5 millions de personnes vivent avec le psoriasis en Afrique, un continent qui compte environ 1,3 milliard d'habitants. Les experts avertissent que le fardeau réel du psoriasis est probablement plus élevé en raison de données épidémiologiques limitées, d'une faible sensibilisation à la maladie et d'une grave pénurie de spécialistes. La prévalence rapportée dans certaines parties de l'Afrique de l'Est, de l'Ouest, centrale et australe n'est que de 0,06 %, ce qui témoigne d'un sous-diagnostic généralisé.

Accès aux soins et impact économique

L'accès aux soins est extrêmement limité : il y a un dermatologue pour plus d'un million d'habitants en Afrique, contre 36 pour un million aux États-Unis et 65 pour un million en Allemagne. La plupart des soins étant payés de leur poche, le traitement du psoriasis est souvent inabordable, ce qui signifie que la maladie peut devenir un chemin vers la pauvreté pour les personnes touchées et leurs familles.

Pour favoriser le changement, l'IFPA réunit les parties prenantes régionales et mondiales à l'occasion de ce forum inédit, en collaboration avec des organisations de patients telles que PsorAfrica, afin de créer une feuille de route pour lutter contre le psoriasis en Afrique.

Frida Dunger, directrice exécutive de l'IFPA, a déclaré :

« Le psoriasis est un défi de santé publique. S'y attaquer n'est pas facultatif - cela fait partie de la mise en place de systèmes de santé résilients et équitables. Chaque année, le forum de l'IFPA met l'accent sur une région à la fois, en rassemblant les acteurs locaux afin d'encourager les efforts de sensibilisation et d'appeler à une action unie contre le psoriasis. Cette année, nous organisons le Forum en Afrique, et nous pensons que le moment est bien choisi. En écoutant les associations locales de patients et en élaborant ensemble une feuille de route pour lutter contre le psoriasis en Afrique, nous pouvons faire en sorte que des millions de personnes atteintes de psoriasis soient enfin vues, entendues et soutenues. »

« Que ce soit dans les zones rurales ou dans les villes, les Africains ne connaissent pas suffisamment le psoriasis. Et cela affecte ma vie. Le coût, l'inquiétude, l'impact sur mes choix de vie et mes relations sociales. Au Forum, nous réunissons des experts qui comprennent cette maladie et se battent pour un avenir meilleur. L'Afrique donne la priorité à la santé, et nous participerons à l'élaboration de solutions, - a déclaré Pierre Celestin Habiyaremye, président de PsorAfrica et fondateur de l'Organisation rwandaise du psoriasis et de l'arthrite psoriasique.

Janet Mbugua, éminente professionnelle des médias kenyans et militante du changement social, a confirmé qu'elle animerait le forum. Elle a ajouté :

« Je suis vraiment honoré d'accueillir le Forum Afrique de l'IFPA. Le psoriasis touche des millions de personnes, mais on n'en parle pas assez. C'est l'occasion de mettre en avant ces histoires, de faire la lumière sur les véritables défis auxquels les gens sont confrontés et de soutenir le travail effectué localement pour renforcer les soins, la recherche et les politiques sur l'ensemble du continent. »

Le forum se concentrera sur trois priorités urgentes :

recherche - pour générer des données locales sur le psoriasis

- pour générer des données locales sur le psoriasis représentation - pour s'assurer que les voix des patients influencent les décisions en matière de soins de santé

- pour s'assurer que les voix des patients influencent les décisions en matière de soins de santé les droits et l'accès - pour intégrer le psoriasis dans les stratégies nationales de lutte contre les maladies non transmissibles, inclure les médicaments essentiels et lutter contre la stigmatisation.

À propos de l'IFPA

L'IFPA (Fédération internationale des associations de psoriasis), fondée en 1971 et basée à Stockholm (Suède), est l'organisation mondiale qui défend les intérêts de toutes les personnes touchées par la maladie psoriasique. Les membres de l'IFPA comprennent des associations nationales et régionales et représentent plus de 60 millions de personnes dans le monde. Grâce à des coalitions mondiales, aux campagnes de la Journée mondiale du psoriasis, au Forum de l'IFPA et à la Conférence mondiale sur le psoriasis et l'arthrite psoriasique, l'IFPA redéfinit la maladie psoriasique comme un objectif clé pour des systèmes de santé plus forts et plus inclusifs.

https://www.ifpa-pso.com/

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