IFPA lanza el primer Foro Africano sobre la psoriasis

Primer Foro Africano sobre Psoriasis : del 7 al 9 de mayo, Nairobi, que reúne a actores clave a nivel mundial y local.

: del 7 al 9 de mayo, Nairobi, que reúne a actores clave a nivel mundial y local. Gran necesidad insatisfecha : más de 3,5 millones de africanos afectados, con acceso limitado a la atención médica, estigma social y un impacto económico devastador.

: más de 3,5 millones de africanos afectados, con acceso limitado a la atención médica, estigma social y un impacto económico devastador. Áreas prioritarias: investigación local, representación de pacientes y mejora del acceso al tratamiento.

El Foro IFPA África 2026 – Fuerza Local, Acción Unida se celebrará del 7 al 9 de mayo de 2026 en Nairobi, Kenia, y reunirá a responsables políticos, médicos, investigadores y organizaciones de pacientes para abordar una afección que sigue estando gravemente infrareconocida e infradiagnosticada en todo el continente.

La carga oculta de la psoriasis en África

La psoriasis y la artritis psoriásica son enfermedades crónicas no transmisibles sin cura que pueden causar dolor y discapacidad, y están estrechamente relacionadas con otras enfermedades no transmisibles graves, como la diabetes, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la depresión, entre otras. Al ser una afección visible en la piel, suele generar estigma, afectar a la salud mental y puede causar dificultades económicas. Sin embargo, en toda África, sigue estando infradiagnosticada, infratratada e infrareconocida.

Se estima que más de 3,5 millones de personas padecen psoriasis en África, un continente con una población aproximada de 1.300 millones de habitantes. Los expertos advierten que la verdadera incidencia de la psoriasis probablemente sea mayor debido a la escasez de datos epidemiológicos, el bajo conocimiento de la enfermedad y la grave falta de especialistas. La prevalencia reportada en algunas zonas de África Oriental, Occidental, Central y Meridional es tan baja como el 0,06 %, lo que refleja un infradiagnóstico generalizado.

Acceso a la atención médica e impacto económico

El acceso a la atención médica es extremadamente limitado: en África hay un dermatólogo por cada más de un millón de personas, en comparación con 36 por millón en Estados Unidos y 65 por millón en Alemania. Dado que la mayoría de los gastos médicos corren a cargo del paciente, el tratamiento para la psoriasis suele ser inasequible, lo que significa que la enfermedad puede convertirse en una puerta de entrada a la pobreza para quienes la padecen y sus familias.

Para impulsar el cambio, la IFPA está reuniendo a las partes interesadas regionales y mundiales en este foro, el primero de su tipo, y trabajando junto con organizaciones de pacientes como PsorAfrica para crear una hoja de ruta para abordar la psoriasis en África.

Frida Dunger, directora ejecutiva de IFPA, dijo:

"La psoriasis es un desafío de salud pública. Abordarla no es opcional, sino que forma parte de la construcción de sistemas de salud resilientes y equitativos. Cada año, el Foro de la IFPA se centra en una región a la vez, reuniendo a actores locales para impulsar iniciativas de defensa y promover la acción conjunta contra la psoriasis. Este año, llevamos el Foro a África, y creemos que es el momento oportuno. Al escuchar a las organizaciones locales de pacientes y desarrollar una hoja de ruta para abordar la psoriasis en África de forma conjunta, podemos garantizar que millones de personas que viven con psoriasis finalmente sean vistas, escuchadas y apoyadas".

"Tanto en las zonas rurales como en las ciudades, la gente en África desconoce en gran medida la psoriasis. Y esto afecta mi vida. El coste, la preocupación, el impacto en mis decisiones y relaciones sociales. En el Foro, reunimos a expertos que comprenden esta enfermedad y abogan por un futuro mejor. África prioriza la salud, y nosotros seremos parte de la búsqueda de soluciones", afirmó Pierre Celestin Habiyaremye, director general de PsorAfrica y fundador de la Organización Ruandesa de Psoriasis y Artritis Psoriásica.

Janet Mbugua, destacada profesional de los medios de comunicación kenianos y defensora del cambio social, ha confirmado que será la anfitriona del Foro. Ella dijo:

"Es un verdadero honor para mí ser la anfitriona del Foro IFPA África. La psoriasis afecta a millones de personas, pero aún no se habla lo suficiente de ella. Esta es una oportunidad para dar visibilidad a estas historias, visibilizar los verdaderos desafíos a los que se enfrentan las personas y apoyar el trabajo que se realiza a nivel local para fortalecer la atención médica, la investigación y las políticas en todo el continente".

El Foro se centrará en tres prioridades urgentes:

Investigación : para generar datos locales sobre la psoriasis.

: para generar datos locales sobre la psoriasis. Representación : para garantizar que la voz de los pacientes influya en las decisiones sobre la atención médica.

: para garantizar que la voz de los pacientes influya en las decisiones sobre la atención médica. Derechos y acceso: para integrar la psoriasis en las estrategias nacionales de enfermedades no transmisibles, incluir medicamentos esenciales y combatir el estigma.

Acerca de IFPA

La IFPA (Federación Internacional de Asociaciones de Psoriasis), fundada en 1971 y con sede en Estocolmo, Suecia, es la organización mundial dedicada a la defensa de todas las personas afectadas por la psoriasis. Entre sus miembros se incluyen asociaciones nacionales y regionales de pacientes, que representan a más de 60 millones de personas en todo el mundo. Mediante coaliciones globales, campañas del Día Mundial de la Psoriasis, el Foro de la IFPA y la Conferencia Mundial sobre Psoriasis y Artritis Psoriásica, la IFPA está redefiniendo la psoriasis como un elemento clave para lograr sistemas de salud más sólidos e inclusivos.

https://www.ifpa-pso.com/