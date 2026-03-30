IFPA startet das erste Afrika-Forum zur Psoriasis und fordert dringende Maßnahmen gegen die übersehene Krankheit

Erstes Afrika-Forum über Psoriasis : 7. bis 9. Mai in Nairobi, an der globale und lokale Interessengruppen teilnehmen.

: 7. bis 9. Mai in Nairobi, an der globale und lokale Interessengruppen teilnehmen. Enormer ungedeckter Bedarf : Mehr als 3,5 Millionen Afrikaner sind betroffen, mit eingeschränkter Versorgung, Stigmatisierung und verheerenden wirtschaftlichen Auswirkungen.

: Mehr als 3,5 Millionen Afrikaner sind betroffen, mit eingeschränkter Versorgung, Stigmatisierung und verheerenden wirtschaftlichen Auswirkungen. Schwerpunktbereiche: Lokale Forschung, Patientenvertretung und verbesserter Zugang zur Behandlung.

Das IFPA Forum Africa 2026 - Local Strength, United Action wird vom 7. bis 9. Mai 2026 in Nairobi, Kenia, stattfinden und politische Entscheidungsträger, Kliniker, Forscher und Patientenorganisationen zusammenbringen, um sich mit einer Krankheit zu befassen, die auf dem gesamten Kontinent immer noch stark unterschätzt und unterdiagnostiziert wird.

Die verborgene Last der Psoriasis in Afrika

Psoriasis und Psoriasis-Arthritis sind chronische, nicht übertragbare Krankheiten, für die es keine Heilung gibt. Sie können Schmerzen und Behinderungen verursachen und stehen in engem Zusammenhang mit anderen schwerwiegenden nicht übertragbaren Krankheiten wie Diabetes, Fettleibigkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen und mehr. Da es sich um eine auf der Haut sichtbare Erkrankung handelt, führt sie häufig zu einer Stigmatisierung, beeinträchtigt die psychische Gesundheit und kann auch zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten führen. Dennoch wird sie in ganz Afrika immer noch zu wenig erkannt, diagnostiziert und behandelt.

Schätzungen zufolge leben in Afrika - einem Kontinent mit rund 1,3 Milliarden Einwohnern - über 3,5 Millionen Menschen mit Psoriasis. Experten warnen, dass die tatsächliche Belastung durch die Psoriasis aufgrund begrenzter epidemiologischer Daten, des geringen Bekanntheitsgrads der Krankheit und des gravierenden Fachkräftemangels wahrscheinlich höher ist. Die gemeldete Prävalenz in Teilen des östlichen, westlichen, zentralen und südlichen Afrikas liegt bei nur 0,06 %, was auf eine weit verbreitete Unterdiagnose hindeutet.

Zugang zur Versorgung und wirtschaftliche Auswirkungen

Der Zugang zur Versorgung ist extrem eingeschränkt: In Afrika kommt auf mehr als eine Million Menschen ein Dermatologe, in den Vereinigten Staaten sind es 36 und in Deutschland 65 pro Million. Da die meisten Behandlungen aus eigener Tasche bezahlt werden müssen, ist die Behandlung von Psoriasis oft unerschwinglich, was bedeutet, dass die Krankheit für die Betroffenen und ihre Familien zu einem Weg in die Armut werden kann.

Um den Wandel voranzutreiben, lädt die IFPA regionale und globale Interessengruppen zu diesem ersten Forum ihrer Art ein und arbeitet mit Patientenorganisationen wie PsorAfrica zusammen, um einen Fahrplan für den Umgang mit Psoriasis in Afrika zu erstellen.

Frida Dunger, Exekutivdirektorin der IFPA, , sagte:

„Psoriasis ist eine Herausforderung für die öffentliche Gesundheit. Der Umgang damit ist nicht optional - er ist Teil des Aufbaus widerstandsfähiger, gerechter Gesundheitssysteme. Jedes Jahr legt das IFPA-Forum den Schwerpunkt auf eine bestimmte Region und bringt lokale Interessenvertreter zusammen, um die Interessenvertretung zu inspirieren und ein gemeinsames Vorgehen gegen Psoriasis zu fordern. In diesem Jahr bringen wir das Forum nach Afrika, und wir glauben, dass der Zeitpunkt richtig ist. Indem wir den lokalen Patientenorganisationen zuhören und gemeinsam einen Fahrplan für die Bekämpfung der Psoriasis in Afrika entwickeln, können wir sicherstellen, dass Millionen von Menschen, die mit Psoriasis leben, endlich gesehen, gehört und unterstützt werden."

„Ob in den ländlichen Gebieten oder in den Städten, die Menschen in Afrika wissen nicht genug über Psoriasis. Und das beeinflusst mein Leben. Die Kosten, die Sorgen, die Auswirkungen auf meine Lebensentscheidungen und sozialen Beziehungen. Auf dem Forum versammeln wir Experten, die diese Krankheit verstehen und sich für eine bessere Zukunft einsetzen. Afrika räumt der Gesundheit Priorität ein, und wir werden uns an der Entwicklung von Lösungen beteiligen, - sagte Pierre Celestin Habiyaremye, Präsident von PsorAfrica und Gründer der Ruanda Psoriasis and Psoriatic Arthritis Organization.

Janet Mbugua, eine bekannte kenianische Medienfachfrau und Verfechterin des sozialen Wandels, hat bestätigt, dass sie das Forum moderieren wird. Sie sagte:

„Es ist mir eine große Ehre, Gastgeber des IFPA-Forums Afrika zu sein. Millionen von Menschen sind von Schuppenflechte betroffen, aber es wird immer noch nicht genug darüber gesprochen. Dies ist eine Gelegenheit, diese Geschichten in den Vordergrund zu rücken, die wirklichen Herausforderungen, denen die Menschen gegenüberstehen, zu beleuchten und die Arbeit vor Ort zu unterstützen, um die Versorgung, Forschung und Politik auf dem gesamten Kontinent zu stärken.

Das Forum wird sich auf drei dringende Prioritäten konzentrieren:

Forschung - zur Erhebung lokaler Daten über Psoriasis

- zur Erhebung lokaler Daten über Psoriasis Vertretung - um sicherzustellen, dass die Stimme der Patienten die Entscheidungen über die Gesundheitsversorgung beeinflusst

- um sicherzustellen, dass die Stimme der Patienten die Entscheidungen über die Gesundheitsversorgung beeinflusst Rechte und Zugang - um Psoriasis in nationale NCD-Strategien zu integrieren, unentbehrliche Medikamente einzubeziehen und die Stigmatisierung zu bekämpfen.

Info zur IFPA

Die 1971 gegründete IFPA (International Federation of Psoriasis Associations) mit Sitz in Stockholm, Schweden, ist die weltweite Organisation, die sich für alle von der Psoriasis-Erkrankung Betroffenen einsetzt. Zu den Mitgliedern der IFPA zählen nationale und regionale Patientenverbände, die weltweit über 60 Millionen Menschen vertreten. Durch globale Koalitionen, Kampagnen zum Welt-Psoriasistag, das IFPA-Forum und die Welt-Psoriasis- und Psoriasis-Arthritis-Konferenz definiert die IFPA die Psoriasis-Krankheit als Schlüssel für stärkere, integrative Gesundheitssysteme neu.

https://www.ifpa-pso.com/

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