A inovação da GAC em segurança e seu trem de força de alta eficiência conquistam reconhecimento global

GUANGZHOU, China, 15 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A indústria automotiva global está passando por uma rápida transformação. Na GAC, a inovação tecnológica continua sendo o núcleo da nossa missão de oferecer experiências de mobilidade mais seguras, eficientes e confiáveis para usuários em todo o mundo. Com tecnologias proprietárias essenciais, a GAC está acelerando sua presença global e conquistando confiança por meio da qualidade — confiança construída sobre um compromisso inabalável com altos padrões, altas exigências e alta qualidade.

iMAGE1

Altos padrões de segurança são fundamentais para nossa abordagem. A Magazine Battery representa uma inovação completa da célula até o sistema. Durante a fase de P&D, a GAC submeteu a tecnologia a testes que superaram em muito as normas do setor e atenderam de forma proativa aos futuros padrões nacionais. Sob condições extremas, como penetração por agulha, esmagamento e torção, a Magazine Battery não entra em ignição nem explode, mitigando os riscos desde a origem. É esse compromisso com altos padrões que transforma a tecnologia em uma base sólida de confiança do usuário.

A GAC aplica altos requisitos ao longo de todo o ciclo de uso do veículo. O "Sistema de proteção de segurança GAC X-SOUL" estende a segurança por todo o ciclo de vida, permitindo a identificação precoce de riscos, o controle inteligente de estabilidade para evitar perigos — tudo rigorosamente validado segundo padrões que superam amplamente as referências do setor, desde o monitoramento 24 horas por dia até backups com redundância dupla para os principais sistemas. Com os riscos "ensaiados" com antecedência, a proteção 24 horas garante tranquilidade em todas as viagens.

A inovação tecnológica proporciona resultados de alta qualidade. O Quark Electric Drive 2.0, nomeado um dos "10 principais sistemas de acionamento elétrico do mundo", apresenta construção leve e alta eficiência, oferecendo desempenho poderoso enquanto reduz o consumo de energia e melhora a autonomia e a capacidade de resposta. A tecnologia híbrida de terceira geração, também reconhecida entre os "10 melhores sistemas híbridos do mundo", alcança um equilíbrio ideal entre potência e economia de combustível por meio de alta integração, oferecendo uma experiência de condução silenciosa, suave e premium. Estes são avanços de alta qualidade em eficiência, desempenho e confiabilidade.

Da segurança da bateria à proteção inteligente, da eficiência do acionamento elétrico à experiência de condução híbrida, a GAC está redefinindo a referência de qualidade para veículos de energia renovável com um portfólio de tecnologias essenciais reconhecidas internacionalmente. À medida que expandimos para os mercados globais, a GAC continuará a manter altos padrões, altos requisitos e alta qualidade — trazendo o poder de inovação e o artesanato da China para mais usuários em todo o mundo.

Para mais informações sobre a GAC, acesse: https://www.gacgroup.com/en ou siga-nos nas redes sociais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2903826/iMAGE1.jpg

FONTE GAC