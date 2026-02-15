El sistema de propulsión de alta eficiencia y seguridad innovador de GAC obtiene reconocimiento mundial

GUANGZHOU, China, 15 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El sector automotor mundial está experimentando una rápida transformación. En GAC, la innovación tecnológica sigue siendo el núcleo de nuestra misión de ofrecer experiencias de movilidad más seguras, eficientes y confiables para los usuarios de todo el mundo. Con tecnologías centrales patentadas, GAC acelera su presencia mundial y se gana la confianza mediante una confianza de calidad basada en un compromiso inquebrantable con altos estándares, requisitos y calidad.

Los altos estándares de seguridad son fundamentales para nuestro enfoque. The Magazine Battery representa una innovación integral de la célula al sistema. Durante la etapa de investigación y desarrollo (I + D), GAC sometió la tecnología a pruebas que superaron con creces las normas del sector y cumplieron de manera proactiva con los futuros estándares nacionales. En condiciones extremas, como el ingreso de una aguja, el aplastamiento y la torsión, la batería del cargador no se enciende ni explota, lo que mitiga los riesgos en la fuente. Es este compromiso con los altos estándares lo que transforma la tecnología en una base sólida de confianza del usuario.

GAC aplica altos requisitos durante todo el ciclo de utilización del vehículo. El "Sistema de protección de seguridad GAC X-SOUL" amplía la seguridad a lo largo de todo el ciclo de vida, lo que permite la identificación temprana de riesgos, el control inteligente de la estabilidad para evitar peligros, todo rigurosamente validado según estándares que superan con creces los puntos de referencia del sector, desde la supervisión las 24 horas, los 7 días de la semana, hasta las copias de seguridad de redundancia dual para sistemas clave. Con los riesgos "ensayados" de antemano, la protección las 24 horas garantiza tranquilidad en cada experiencia.

La innovación tecnológica ofrece resultados de alta calidad. El Quark Electric Drive 2.0, designado uno de los "10 mejores sistemas de accionamiento eléctrico del mundo", cuenta con una construcción liviana y una alta eficiencia, que ofrece un rendimiento potente a la vez que reduce el consumo de energía y mejora el alcance y la capacidad de respuesta. La tecnología híbrida de tercera generación, también reconocida entre los "10 mejores sistemas híbridos del mundo", logra un equilibrio óptimo entre potencia y economía de combustible mediante una alta integración y ofrece una experiencia de conducción silenciosa, suave y premium. Estos son avances de alta calidad en eficiencia, rendimiento y confiabilidad.

Desde la seguridad de la batería hasta la protección inteligente, desde la eficiencia de la conducción eléctrica hasta la experiencia de conducción híbrida, GAC está redefiniendo el punto de referencia de calidad para vehículos de nueva energía con una cartera de tecnologías básicas reconocidas a nivel internacional. A medida que nos expandimos a los mercados globales, GAC continuará manteniendo altos estándares, requisitos y calidad y llevará el poder de innovación y fabricación de China a más usuarios de todo el mundo.

