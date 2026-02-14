GAC의 혁신적인 안전 및 고효율 파워트레인, 세계적인 인정 받아

광저우, 중국 2026년 2월 14일 /PRNewswire/ -- 글로벌 자동차 산업이 빠르게 변화하는 가운데, GAC는 전 세계 사용자에게 더 안전하고 효율적이며 신뢰할 수 있는 모빌리티 경험을 제공하기 위해 기술 혁신을 핵심 미션으로 삼고 있다. GAC는 독자적인 핵심 기술을 바탕으로 글로벌 시장 확대를 가속하고 있으며, 높은 기준과 엄격한 요구사항, 그리고 우수한 품질에 대한 확고한 의지를 통해 구축된 신뢰를 바탕으로 세계 시장에서 입지를 강화하고 있다.

GAC는 높은 안전 기준을 접근 방식의 근간으로 삼고 있다. 매거진 배터리(Magazine Battery)는 셀에서 시스템에 이르는 포괄적인 혁신을 대표한다. 연구개발 과정에서 GAC는 업계 기준을 크게 상회하는 테스트를 수행했으며, 미래의 국가 표준을 선제적으로 충족했다. 바늘 관통, 압착, 비틀림 등 극한 조건에서도 매거진 배터리는 발화나 폭발이 발생하지 않도록 설계되어 위험을 원천적으로 차단한다. 이러한 높은 기준에 대한 집념이야말로 기술을 사용자 신뢰의 견고한 기반으로 전환하는 원동력이다.

GAC는 차량의 전체 사용 주기에 걸쳐 엄격한 요구사항을 적용하고 있다. 'GAC X-SOUL 안전 보호 시스템(GAC X-SOUL Safety Protection System)'은 차량의 전체 수명 주기에 걸쳐 안전을 확장해 조기 위험 식별과 지능형 안정성 제어를 통해 위험을 회피할 수 있도록 지원한다. 이 모든 요소는 24시간 365일 모니터링과 핵심 시스템에 대한 이중 중복(dual-redundancy) 백업 등 업계 기준을 크게 상회하는 엄격한 검증을 거쳤다. 위험 요소에 대한 '리허설'을 사전에 진행함으로써, 상시 보호 체계를 통해 모든 여정에서 안심할 수 있는 주행 환경을 제공한다.

기술 혁신은 곧 고품질 성과로 이어진다. '세계 10대 전기 구동 시스템(World's Top 10 Electric Drive Systems)' 중 하나로 선정된 Quark Electric Drive 2.0은 경량화 구조와 높은 효율성이 특징이며, 강력한 성능을 발휘하는 동시에 에너지 소비를 줄이고 주행 거리와 반응성을 향상시킨다. 또한 '세계 10대 하이브리드 시스템(World's Top 10 Hybrid Systems)'에 이름을 올린 3세대 하이브리드 기술은 높은 통합도를 통해 출력과 연비 간 최적의 균형을 구현하며, 정숙하고 부드러우며 고급스러운 주행 경험을 제공한다. 이는 효율성, 성능, 신뢰성 측면에서 고품질 혁신을 보여주는 성과다.

배터리 안전부터 지능형 보호 시스템, 전기 구동 효율성에서 하이브리드 주행 경험에 이르기까지, GAC는 국제적으로 인정받은 핵심 기술 포트폴리오를 기반으로 신에너지차(NEV)의 품질 기준을 새롭게 정의하고 있다. 글로벌 시장 확장을 이어가는 가운데, GAC는 앞으로도 높은 기준, 엄격한 요구사항, 그리고 우수한 품질을 지속적으로 유지하며 중국의 혁신 역량과 장인 정신을 전 세계 더 많은 사용자에게 선보일 예정이다.

GAC에 대한 자세한 정보는 https://www.gacgroup.com/en를 방문하거나 공식 소셜 미디어 채널을 팔로우해 확인할 수 있다.

