A GAC INTERNATIONAL e ALLUR Group assinam um acordo de cooperação industrial para produção KD, visando avançar na produção local e aprofundar a presença estratégica no mercado da CEI

GUANGZHOU, China, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Em fevereiro de 2026, a GAC INTERNATIONAL e o ALLUR Group, uma importante empresa de fabricação e distribuição automotiva do Cazaquistão, assinaram oficialmente em Guangzhou um acordo de cooperação industrial para produção KD.

Chen Jiacai, vice-presidente do GAC Group e presidente da GAC INTERNATIONAL, e Oksana Kholstinina, presidente do ALLUR Group, participaram da reunião, trocaram cumprimentos e testemunharam juntos a cerimônia de assinatura.

Testemunhado pelos executivos seniores de ambos os lados, Lu Weicong, vice-presidente da GAC INTERNATIONAL, e Maxim Myagchilov, vice-presidente do ALLUR Group, assinaram o acordo de cooperação industrial para produção KD em nome de suas respectivas empresas.

Na cerimônia de assinatura, Chen Jiacai declarou que essa parceria representa um passo significativo para o GAC aprofundar sua presença na região da CEI, e que a empresa irá cultivar conjuntamente o mercado local em colaboração com o ALLUR.

Oksana Kholstininina reconheceu fortemente a força de produtos e a filosofia de desenvolvimento da GAC, com expectativa de alcançar conjuntamente o desenvolvimento sustentável de longo prazo com a GAC.

Como mercado central da região da CEI, o Cazaquistão funciona como um ponto estratégico para o cultivo direcionado da GAC em seu planejamento global. O ALLUR Group é uma empresa líder no setor de fabricação e distribuição automotiva do Cazaquistão.

A decisão de firmar uma parceria de produção KD com o ALLUR Group é um movimento estratégico voltado para o futuro, baseado na percepção precisa da GAC. Por meio desta cooperação, as duas empresas irão promover conjuntamente a montagem, produção e vendas localizadas de toda a linha de modelos da GAC.

Esta assinatura não é apenas um marco importante na parceria entre as duas empresas, mas também uma iniciativa fundamental para a GAC colocar em prática sua estratégia de "GAC impulsionada pela tecnologia, avançando no alcance global com um ecossistema de cadeia completa".

Visando o futuro, à medida que a cooperação for gradualmente implementada, a GAC utilizará o Cazaquistão como um pivô estratégico para aprofundar ainda mais sua presença localizada em toda a região da CEI.

Concomitantemente, a GAC aproveitará esta cooperação como uma oportunidade para avançar continuamente em sua estratégia de globalização, expandir incessantemente sua presença nos mercados internacionais e demonstrar ao mundo a força tecnológica e o encanto da marca dos fabricantes chineses de automóveis, contribuindo com a força da GAC para o desenvolvimento sustentável do setor automotivo global.

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FONTE GAC