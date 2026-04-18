O GAC Tech Day 2026 revela cinco tecnologias essenciais para liderar a mobilidade inteligente

GUANGZHOU, China, 18 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- O GAC Tech Day 2026 foi realizado com grande sucesso na sede do Grupo GAC em Panyu. O evento apresentou de forma abrangente, as mais recentes inovações da GAC em Novos Híbridos, Novas Carrocerias, Nova Inteligência, Nova Arquitetura e Chips Chineses, marcando uma evolução estratégica de uma experiência de mobilidade orientada pela tecnologia para uma orientada pelo usuário.

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O presidente do Grupo GAC, Xia Xianqing, declarou: "Nosso compromisso permanece inalterado: nos consolidarmos na tecnologia, priorizarmos nossos usuários e construirmos uma GAC resiliente. Estamos determinados a proporcionar aos usuários uma vida de mobilidade inteligente e confiável, com uma experiência de ponta."

Cinco tecnologias essenciais em resumo

ADiMOTION Power é a nova marca de tecnologia de energia da GAC, que engloba ADiMOTION Range Extension, ADiMOTION PHEV e ADiMOTION HEV+, oferecendo aos usuários soluções de energia para todos os cenários. O ADiMOTION PHEV, certificado pelo Centro de Pesquisa e Tecnologia Automotiva da China como um "Híbrido de Alta Qualidade", eleva o consumo de combustível de um monovolume compacto de classe B para a era dos 3 litros. O ADiMOTION HEV+ apresenta uma bateria de segurança de alta capacidade de 5,4 kWh, inédita no setor, impulsionando a tecnologia híbrida a combustível para a era 2.0.

A carroceria Starship adota um design inédito no setor, o "Embedded Frame + Multi-Ring Cage", que integra as vantagens das carrocerias monocoque e sobre chassi. Com uma rigidez torsional de 38.000 N•m/° e capacidade de reboque de 5 toneladas, ela oferece robustez para terrenos acidentados e conforto para o uso diário.

A ADiGO Intelligence apresenta uma arquitetura integrada de nuvem e borda com três mecanismos de IA — percepção, colaboração multiagente e expressão emocional — evoluindo o cockpit inteligente de reativo para proativo, compreendendo as necessidades dos usuários.

A arquitetura X-SOUL 4.0 serve como base digital do veículo, alcançando uma fusão inédita no setor em seis domínios: direção inteligente, cockpit, trem de força, chassi, carroceria e conectividade. As atualizações OTA (Over-the-Air) de todo o veículo são concluídas em apenas 8 minutos, o que representa o melhor desempenho do setor.

No ecossistema de chips, a GAC concluiu o desenvolvimento conjunto de quase 400 chips com 105 parceiros. O HYPTEC GT Climbing Edition — o primeiro veículo elétrico inteligente da China com design de chip 100% nacional — será lançado em breve. A GAC também anunciou que disponibilizará todas as suas conquistas em chips para todos os setores, impulsionando os setores de transporte ferroviário, economia de baixa altitude e inteligência embarcada.

Fundamentada na tecnologia, a GAC continua avançando, contribuindo com sua força para a trajetória da China rumo à consolidação como uma potência automotiva global.

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FONTE GAC