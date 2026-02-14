Die innovativen Sicherheits- und hocheffizienten Antriebsstränge von GAC finden weltweite Anerkennung

GUANGZHOU, China, 15. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die globale Automobilindustrie befindet sich in einem rasanten Wandel. Bei GAC steht die technologische Innovation weiterhin im Mittelpunkt unserer Mission, Nutzern weltweit sicherere, effizientere und zuverlässigere Mobilitätserlebnisse zu bieten. Mit proprietären Kerntechnologien baut GAC seine globale Präsenz aus und gewinnt durch Qualität Vertrauen – Vertrauen, das auf einem unerschütterlichen Bekenntnis zu hohen Standards, hohen Anforderungen und hoher Qualität basiert.

iMAGE1

Hohe Sicherheitsstandards sind für unseren Ansatz von grundlegender Bedeutung. Die Magazine-Batterie steht für umfassende Innovation von der Zelle bis zum System. Während der Forschungs- und Entwicklungsphase hat GAC die Technologie Tests unterzogen, die weit über die Branchennormen hinausgehen und proaktiv zukünftige nationale Standards erfüllen. Unter extremen Bedingungen wie Nadeleindringen, Quetschen und Verdrehen entzündet oder explodiert die Magazine Battery nicht, wodurch Risiken an der Quelle gemindert werden. Es ist dieses Bekenntnis zu hohen Standards, das Technologie zu einer soliden Grundlage für das Vertrauen der Nutzer macht.

GAC wendet während des gesamten Fahrzeugnutzungszyklus hohe Anforderungen an. Das „GAC X-SOUL Safety Protection System" erweitert die Sicherheit über den gesamten Lebenszyklus und ermöglicht eine frühzeitige Risikoerkennung sowie eine intelligente Stabilitätskontrolle zur Gefahrenvermeidung – alles streng validiert nach Standards, die weit über die Branchenbenchmarks hinausgehen, von der 24/7-Überwachung bis hin zu doppelten Redundanz-Backups für wichtige Systeme. Da Risiken im Voraus „geprobt" werden, sorgt der Rund-um-die-Uhr-Schutz für Sicherheit auf jeder Fahrt.

Technologische Innovation liefert hochwertige Ergebnisse. Der Quark Electric Drive 2.0, der zu den „10 besten Elektroantriebssystemen der Welt" zählt, zeichnet sich durch seine Leichtbauweise und hohe Effizienz aus und bietet eine starke Leistung bei gleichzeitig reduziertem Energieverbrauch und verbesserter Reichweite und Reaktionsfähigkeit. Die Hybridtechnologie der dritten Generation, die ebenfalls zu den „10 besten Hybridsystemen der Welt" zählt, erzielt durch hohe Integration ein optimales Gleichgewicht zwischen Leistung und Kraftstoffverbrauch und bietet ein leises, ruhiges und erstklassiges Fahrerlebnis. Dies sind hochwertige Durchbrüche in Sachen Effizienz, Leistung und Zuverlässigkeit.

Von der Batteriesicherheit bis zum intelligenten Schutz, von der Effizienz des Elektroantriebs bis zum Hybrid-Fahrerlebnis – GAC definiert mit einem Portfolio international anerkannter Kerntechnologien die Qualitätsmaßstäbe für Fahrzeuge mit neuen Energien neu. Bei unserer Expansion in globale Märkte wird GAC weiterhin hohe Standards, hohe Anforderungen und hohe Qualität aufrechterhalten und so die Innovationskraft und Handwerkskunst Chinas mehr Nutzern auf der ganzen Welt zugänglich machen.

