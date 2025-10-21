WUHU, China, 21 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Em 17 de outubro, no 2025 Chery International User Summit, a LEPAS marcou dois marcos importantes: o lançamento de sua primeira LEPAS Elegant Lifestyle House e a estreia global da LEPAS Elegant Technology, reforçando seu posicionamento como a "Marca preferida para uma vida com mobilidade elegante".

A LEPAS Abre Sua Primeira Casa de Estilo de Vida Elegante, Lança Globalmente a Tecnologia LEPAS Elegant (PRNewsfoto/Chery Group)

Projetada como um bloco urbano em miniatura, a Lepas Elegant Lifestyle House quebra o molde dos tradicionais showrooms automotivos. Ele abriga três zonas temáticas LEPAS Space (com o modelo emblemático LEPAS L8), Time Café (apresentando LEPAS L6) e Memory Lane (exibindo LEPAS L4). Servindo como um centro multifuncional para transmissões ao vivo da marca, atividades de engajamento do usuário e interações de mídia, ele também fornece um modelo replicável para concessionárias globais e suporta a cocriação do usuário.

Do carro, do bairro à filosofia de estilo de vida, o LEPAS redefine os limites da mobilidade e da vida na era da nova energia. A LEPAS Elegant Lifestyle House é mais do que uma exposição, é uma visão viva, convidando exploradores elegantes a encontrar sua elegância única aqui.

O CEO da LEPAS, Zhai Xiaobing, enfatizou que a LEPAS é uma marca independente de novas energias desenvolvida pelo Chery Group, aproveitando seus principais recursos. A Lepas Elegant Technology integra uma plataforma de engenharia avançada, tecnologias avançadas de três elétricas e um cockpit inteligente para definir "Condução Elegante". Nos próximos três anos, a LEPAS lançará 8 novos modelos, incluindo SUVs e Sedans, abrangendo todos os principais segmentos.

Notavelmente, a Exposição de Ecossistemas da Chery na cúpula apresentou produtos de estilo de vida, como guarda-sóis e kits para animais de estimação. Enquanto isso, o robô AiMOGA da Chery, atuando como "Assistente Humano", demonstrou aplicações em vários cenários, destacando conjuntamente a inovação integrada do Chery Group ao lado de parceiros ecológicos como a LEPAS.

