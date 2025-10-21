LEPAS eröffnet sein erstes LEPAS Elegant Lifestyle House und führt weltweit die LEPAS Elegant Technology ein

WUHU, China, 21. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Am 17. Oktober markierte LEPAS auf dem Chery International User Summit 2025 zwei wichtige Meilensteine: die Eröffnung des ersten LEPAS Elegant Lifestyle House und das weltweite Debüt der LEPAS Elegant Technology, womit das Unternehmen seine Positionierung als „bevorzugte Marke für ein elegantes mobiles Leben" unterstreicht.

Das LEPAS Elegant Lifestyle House ist wie ein Miniaturstadtviertel konzipiert und bricht mit den herkömmlichen Autohäusern. Es beherbergt drei Themenbereiche: LEPAS Space (mit dem Flaggschiffmodell LEPAS L8), Time Café (mit LEPAS L6) und Memory Lane (mit LEPAS L4). Als multifunktionale Drehscheibe für Marken-Livestreams, User-Engagement-Aktivitäten und Medieninteraktionen bietet sie auch ein replizierbares Modell für globale Händler und unterstützt die Co-Creation der User.

Vom Auto über die Nachbarschaft bis hin zur Lifestyle-Philosophie: LEPAS definiert die Grenzen der Mobilität und des Wohnens im neuen Energiezeitalter neu. LEPAS Elegant Lifestyle House ist mehr als eine Ausstellung - es ist eine lebendige Vision, die elegante Entdecker dazu einlädt, hier ihre einzigartige Eleganz zu finden.

Der CEO von LEPAS, Zhai Xiaobing, betonte, dass LEPAS eine unabhängige Marke für neue Energien ist, die von der Chery-Gruppe unter Nutzung ihrer Kernressourcen entwickelt wurde. LEPAS Elegant Technology integriert eine zukunftsweisende Plattform, fortschrittliche dreifach-elektrische Technologien und ein intelligentes Cockpit, um "Elegantes Fahren" zu definieren. In den nächsten drei Jahren wird LEPAS acht neue Modelle auf den Markt bringen, darunter SUVs und Limousinen, die alle wichtigen Segmente abdecken.

In der Ökosystem-Ausstellung von Chery auf dem Gipfeltreffen wurden vor allem Lifestyle-Produkte wie Sonnenschirme und Haustier-Kits vorgestellt. Der AiMOGA-Roboter von Chery, der als „menschlicher Assistent" fungiert, demonstrierte verschiedene Anwendungsszenarien, die die integrierte Innovation der Chery-Gruppe zusammen mit Öko-Partnern wie LEPAS hervorheben.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2801545/image.jpg