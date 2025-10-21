LEPAS首家優雅生活館開業，全球首發優雅科技

LEPAS優雅生活館打破傳統汽車展廳的邊界，以微縮街區形態呈現生活空間，構建出一個融合「LEPAS Space」、「Time Café」與「Memory Lane」三大主題場景的沉浸式生活場域。步入其中，觀眾仿佛置身於一片被優雅還原的都市生活街角，「LEPAS Space」折射出流動的光影藝術，LEPAS L8作為品牌旗艦產品，以沉穩大氣的姿態詮釋著優雅、全能的產品力。來到「Time Café」，空氣中彌漫著咖啡香與鬆弛感，LEPAS L6作為智美標桿，演繹精致與智能的完美平衡。而在多彩活力的「Memory Lane」，LEPAS L4 作為都市新icon，用時尚與靈動呼應年輕一代的出行新態度。

優雅生活館開業後，將承載品牌直播、媒體直連、小型發布與用戶品鑒等多重功能，同時為全球經銷商門店與外展活動提供可複制的範本。未來，這裡還將持續開展用戶共創活動，搭建起LEPAS與用戶深度互動的溝通橋樑。

從一輛車，一座街區到一種生活主義，LEPAS正重新定義新能源時代的出行與生活邊界。優雅生活館是不僅是一場展示，更是一種生活提案，願每一位新精致主義的探索者，都能在這裡找到屬於自己的優雅姿態。

全球首發優雅科技，開創 「優雅駕控」新品類

在品牌發布會上，LEPAS正式揭曉了優雅科技，在這場定義「優雅科技」的全球宣言上，確立了優雅科技的全球認知，「優雅生活方式」的品牌符號和全球化商業與用戶生態的起點。

活動現場，來自40多個國家的經銷商、媒體、KOL及用戶代表共同見證了這一重要時刻。發布會上，LEPAS CEO翟小兵闡述了品牌創立的初心：源於全球用戶對「優雅掌控感」與「點亮生活駕駛體驗」的深層需求。他表示，LEPAS不是其他品牌的衍生，而是奇瑞集團投入核心資源，面向全球市場，從零開始、正向研發、獨立打造的全新新能源品牌。LEPAS以「優雅生活新能源首選品牌」為定位，開創「優雅駕控」的全新品類。

如何讓「優雅的掌控力」從理念走向現實？LEPAS通過豹麗美學、優雅科技、精致空間三大核心價值，將「優雅的掌控力」融入用戶能感知的每一個細節。其中，首次公開的優雅科技，以正向研發全新平台架構和三電技術打造高效、穩定、節能的新能源基礎；以領先的智能駕艙體驗提供有溫度的智能陪伴；以嚴苛的安全標準守護每一次出行。技術在這裡不再冰冷，而是可靠、省心、優雅體驗的基石。

在戰略布局方面，LEPAS同步公布了清晰的戰略藍圖，立志成為全球新能源市場「優雅駕控」的代名詞。未來三年，LEPAS將推出8款新車型，涵蓋SUV和轎車，覆蓋所有主要細分市場。

值得關注的是，發布會正式發布了「全球優雅生活合伙人計劃」，並迎來了首批全球創始優雅合伙人，標誌著LEPAS在用戶共創與生態共建方面邁出關鍵一步。

從生活空間到優雅科技，從產品布局到生態共建，LEPAS正以「豹麗美學」與「優雅科技」重新定義新能源出行的邊界，開啟一場關於人、車與生活的深度對話，讓優雅融入每一段人生旅程。此外，在2025奇瑞國際用戶生態大會上，生態展匯聚擋風玻璃遮光板、寵物套件、車載冰箱等生態品，全方位呈現多元生態圖景，奇瑞墨甲機器人化身人類助手，在各類場景應用中大展身手，和LEPAS等生態伙伴共同展現奇瑞集團的生態布局。

SOURCE 奇瑞集團