WUHU, China, 22 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Em 20 de outubro, durante o 2025 Chery International User Summit, Ban Ki-moon, o 8º Secretário-Geral das Nações Unidas e Presidente da Fundação Ban Ki-moon, visitou o Ecosystem Exhibition Hall da cúpula e visitou o pavilhão da recém-lançada marca global de novas energias do LEPAS-Chery Group. Como defensor de longa data do desenvolvimento sustentável, a visita de Ban trouxe uma perspectiva internacional para a LEPAS e destacou seu compromisso compartilhado de promover a mobilidade verde em todo o mundo.

Ban Ki-moon visita o Pavilhão LEPAS do Chery Group para promover um futuro de mobilidade mais verde (PRNewsfoto/Chery Group)

No pavilhão LEPAS, Ban Ki-moon explorou a área de exposição e viu três dos modelos da marca - LEPAS L8, LEPAS L6 e LEPAS L4. Ele aprendeu em detalhes sobre a filosofia de sustentabilidade da LEPAS, inovações tecnológicas e ecossistema de usuários, e elogiou a marca por sua visão de futuro e força tecnológica na integração de conceitos ecológicos à mobilidade cotidiana.

Desenvolvido pelo Grupo Chery para o mercado global, o LEPAS colocou a mobilidade verde em seu centro desde a sua criação. Incorporando a sustentabilidade em seu DNA de marca, posiciona-se como a "Marca Preferida para uma Vida de Mobilidade Elegante" e é pioneira em uma nova categoria de "Condução Elegante".

À medida que a globalização e a sustentabilidade continuam a convergir, a LEPAS aprofundará seu compromisso com o desenvolvimento sustentável. Guiada por sua filosofia de tecnologia elegante, a marca continuará a oferecer produtos e serviços ecológicos e de alta qualidade - criando experiências de mobilidade mais ecológicas e refinadas para usuários em todo o mundo e contribuindo com a força das marcas chinesas para as metas globais de desenvolvimento sustentável.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2802397/2.jpg

