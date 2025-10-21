LEPAS abre su primera Elegant Lifestyle House y lanza globalmente LEPAS Elegant Technology

WUHU, China, 21 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El 17 de octubre, en la Cumbre Internacional de Usuarios de Chery 2025, LEPAS marcó dos hitos clave: el lanzamiento de su primera LEPAS Elegant Lifestyle House y el debut mundial de LEPAS Elegant Technology, reforzando su posicionamiento como la "Marca preferida para una vida de movilidad elegante".

Diseñada como una manzana urbana en miniatura, LEPAS Elegant Lifestyle House rompe con los esquemas de las salas de exhibición de automóviles tradicionales. Alberga tres zonas temáticas: LEPAS Space (con el modelo insignia LEPAS L8), Time Café (con LEPAS L6) y Memory Lane (con LEPAS L4). Sirviendo como un centro multifuncional para transmisiones en vivo de la marca, actividades de interacción con los usuarios e interacciones con los medios, también ofrece un modelo replicable para concesionarios globales y fomenta la cocreación entre usuarios.

Desde el automóvil y el vecindario hasta la filosofía de estilo de vida, LEPAS redefine la movilidad y los límites de la vida en la nueva era energética. LEPAS Elegant Lifestyle House es más que una exposición: es una visión viva que invita a los exploradores elegantes a encontrar aquí su elegancia única.

El consejero delegado de LEPAS, Zhai Xiaobing, enfatizó que LEPAS es una marca independiente de nuevas energías desarrollada por el Grupo Chery, aprovechando sus recursos principales. LEPAS Elegant Technology integra una plataforma de ingeniería avanzada, tecnologías avanzadas de tres motores eléctricos y una cabina inteligente para definir la "Conducción Elegante". En los próximos tres años, LEPAS lanzará ocho nuevos modelos, incluyendo SUV y sedanes, que abarcan todos los segmentos principales.

Cabe destacar que la Exhibición del Ecosistema de Chery en la cumbre presentó productos de estilo de vida como parasoles y kits para mascotas. Mientras tanto, el robot AiMOGA de Chery, que actúa como "Asistente Humano", demostró aplicaciones multiescenario, destacando conjuntamente la innovación integrada del Grupo Chery junto con socios ecológicos como LEPAS.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2801545/image.jpg