LEPAS, 첫 번째 'LEPAS 엘리건트 라이프스타일 하우스' 공개 및 'LEPAS 엘리건트 테크놀로지' 전 세계 첫선

우후, 중국 2025년 10월 22일 /PRNewswire/ -- 10월 17일 열린 2025 체리 인터내셔널 유저 서밋(2025 Chery International User Summit)에서 LEPAS는 첫 번째 'LEPAS 엘리건트 라이프스타일 하우스(LEPAS Elegant Lifestyle House)'를 공개하고, 'LEPAS 엘리건트 테크놀로지(LEPAS Elegant Technology)'를 전 세계에 처음 선보이는 두 가지 주요 이정표를 달성했다. LEPAS는 이를 통해 '우아한 모빌리티 라이프를 위한 선호 브랜드(Preferred Brand for Elegant Mobility Life)'로서의 위치를 공고히 했다.

LEPAS 엘리건트 라이프스타일 하우스는 소형 도시 블록으로 설계되어 기존 자동차 전시장의 틀을 깨뜨린다. 이곳은 세 가지 테마 존인 플래그십 모델 LEPAS L8을 선보이는 'LEPAS 스페이스(LEPAS Space)', LEPAS L6을 전시하는 '타임 카페(Time Café)', LEPAS L4를 보여주는 '메모리 레인(Memory Lane)'으로 구성된다. 브랜드 라이브 방송, 사용자 참여 활동, 미디어 교류 등을 위한 다기능 허브 역할을 하는 한편, 전 세계 딜러들이 현지에서 모방해 적용할 수 있는 세일즈 모델을 제공하고 사용자의 공동 창작을 지원한다.

LEPAS는 자동차와 이웃부터 라이프스타일 철학에 이르기까지 신에너지 시대의 모빌리티와 생활의 경계를 재정의한다. LEPAS 엘리건트 라이프스타일 하우스는 단순한 전시 공간을 뛰어넘어 생동감 넘치는 비전으로서 우아한 탐험가들이 이곳에서 자신만의 독특한 우아함을 발견하도록 초대한다.

차이 샤오빙(Zhai Xiaobing) LEPAS CEO는 LEPAS가 체리 그룹(Chery Group)의 핵심 자원을 활용해 개발한 독립적인 신에너지 브랜드임을 강조했다. LEPAS 엘리건트 테크놀로지는 선제적으로 설계된 플랫폼, 첨단 삼전(三電) 기술, 지능형 콕핏을 통합해 '우아한 주행'의 개념을 재정의한다. LEPAS는 향후 3년간 SUV와 세단을 포함해 주요 세그먼트를 모두 아우르는 총 8종의 신규 모델을 출시할 예정이다.

특히 이번 서밋에서 열린 체리의 생태계 전시(Ecosystem Exhibition)에는 차양막, 반려동물 키트 등 다양한 라이프스타일 제품이 공개됐다. 한편 '인간형 어시스턴트(Human Assistant)' 역할을 수행하는 체리의 아이모가(AiMOGA) 로봇은 다양한 시나리오에서의 활동 사례를 시연하며, LEPAS와 같은 생태계 파트너들과 함께 체리 그룹의 통합적 혁신 역량을 부각시켰다.

