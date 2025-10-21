LEPAS inaugure sa première LEPAS Elegant Lifestyle House et lance mondialement la LEPAS Elegant Technology

WUHU, Chine, 21 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Le 17 octobre, lors du 2025 Chery International User Summit, LEPAS a marqué deux étapes importantes : le lancement de sa première LEPAS Elegant Lifestyle House et les débuts mondiaux de LEPAS Elegant Technology, renforçant ainsi son positionnement en tant que « marque préférée pour une vie de mobilité élégante »".

LEPAS Opens Its First Elegant Lifestyle House, Globally Launches LEPAS Elegant Technology

Conçue comme un îlot urbain miniature, la LEPAS Elegant Lifestyle House rompt avec les salles d'exposition automobiles traditionnelles. Il abrite trois zones thématiques : LEPAS Space (avec le modèle phare LEPAS L8), Time Café (avec le modèle LEPAS L6) et Memory Lane (avec le modèle LEPAS L4). Servant de centre multifonctionnel pour les livestreams de la marque, les activités d'engagement des utilisateurs et les interactions avec les médias, il fournit également un modèle reproductible pour les concessionnaires mondiaux et soutient la co-création par les utilisateurs.

De la voiture au quartier en passant par la philosophie de vie, LEPAS redéfinit les limites de la mobilité et de l'habitat dans la nouvelle ère énergétique. La Maison du style de vie élégant LEPAS est plus qu'une exposition, c'est une vision vivante qui invite les explorateurs élégants à trouver ici leur élégance unique.

Zhai Xiaobing, PDG de LEPAS, a souligné que LEPAS est une marque indépendante de nouvelles énergies développée par le groupe Chery en s'appuyant sur ses ressources de base. La technologie LEPAS Elegant intègre une plateforme d'avant-garde, des technologies tri-électriques avancées et un cockpit intelligent pour définir la "conduite élégante". Au cours des trois prochaines années, LEPAS lancera huit nouveaux modèles, dont des SUV et des berlines, couvrant tous les principaux segments.

En particulier, l'exposition de l'écosystème de Chery au sommet a présenté des produits de style de vie tels que des parasols et des kits pour animaux de compagnie. Parallèlement, le robot AiMOGA de Chery, qui fait office d'"assistant humain", a présenté des applications multi-scénarios mettant en évidence l'innovation intégrée du groupe Chery aux côtés de partenaires écologiques tels que LEPAS.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2801545/image.jpg