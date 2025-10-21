LEPASabre su primera casa de estilo de vida elegante, lanza globalmente LEPAS Elegant Technology

WUHU, China, 21 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El 17 de octubre, en la Cumbre Internacional de Usuarios de Chery de 2025, LEPAS marcó dos hitos clave: el lanzamiento de su primera LEPAS Elegant Lifestyle House y el debut mundial de LEPAS Elegant Technology, reforzando su posicionamiento como la "marca preferida para una vida de movilidad elegante".

Diseñada como un bloque urbano en miniatura, LEPAS Elegant Lifestyle House rompe el molde de las salas de exposición de automóviles tradicionales. Alberga tres zonas temáticas LEPAS Space (con el modelo insignia LEPAS L8), Time Café (que muestra LEPAS L6) y Memory Lane (que muestra LEPAS L4). Sirve como un centro multifuncional para transmisiones en vivo de la marca, actividades de participación del usuario e interacciones con los medios, también proporciona un modelo replicable para los concesionarios globales y apoya la co-creación del usuario.

Desde el automóvil, el vecindario hasta la filosofía de estilo de vida, LEPAS redefine los límites de la movilidad y la vida en la nueva era de la energía. LEPAS Elegant Lifestyle House es más que una exposición: es una visión viva que invita a los exploradores elegantes a encontrar su elegancia única aquí.

El CEO de LEPAS, Zhai Xiaobing, enfatizó que LEPAS es una marca independiente de nueva energía desarrollada por Chery Group que aprovecha sus recursos principales. LEPAS Elegant Technology integra una plataforma de ingeniería avanzada, tecnologías avanzadas de tres eléctricos y una cabina inteligente para definir la "conducción elegante". En los próximos tres años, LEPAS lanzará 8 nuevos modelos, incluidos SUV y sedanes, que cubrirán todos los segmentos principales.

En particular, la Exposición de Ecosistemas de Chery en la cumbre presentó productos de estilo de vida como sombrillas y kits de mascotas. Mientras tanto, el robot AiMOGA de Chery, que actúa como "asistente humano", demostró aplicaciones multiescenario que destacan conjuntamente la innovación integrada de Chery Group junto con socios ecológicos como LEPAS.

