Alors que l'IA met le réseau à rude épreuve, Envision lance « Mission Gobi » à l'occasion du salon VivaTech 2026

Cette initiative mondiale vise à atteindre une capacité de 5 GW d'AIDC dans les régions désertiques d'ici 2030, ouvrant ainsi la voie à un nouveau modèle de croissance propre et évolutive pour l'IA.

PARIS, 18 juin 2026 /PRNewswire/ -- À l'occasion du salon VivaTech 2026, Envision a annoncé le lancement de Mission Gobi, une initiative mondiale visant à développer une capacité de 5 GW de centres de données à faible empreinte carbone dédiés à l'IA (AIDC) dans les régions désertiques et arides d'ici 2030. Ce projet reflète la vision d'Envision en matière d'infrastructures énergétiques natives de l'IA et s'appuie sur les capacités de son système AI Power System, déjà déployées à grande échelle.

Dans le contexte de la transition énergétique européenne, de la sécurité énergétique et d'une demande en électricité en forte hausse, Lei Zhang a souligné que la révolution de l'IA mettait en évidence une nouvelle contrainte structurelle dans les systèmes énergétiques.

« Le système énergétique traditionnel n'a pas été conçu pour s'adapter à l'ampleur et au rythme de l'ère de l'IA. Mission Gobi propose une nouvelle approche à l'échelle du système, qui intègre les énergies renouvelables, le stockage, les infrastructures de réseau et l'informatique afin de fournir une énergie propre évolutive et compétitive en termes de coûts. En nous appuyant sur nos partenariats fructueux en Europe, nous pensons que cela peut contribuer à la croissance de l'IA en Europe, à la sécurité énergétique et à la transition vers les énergies propres », a déclaré Lei Zhang.

« Il est important de noter que Mission Gobi a été conçu comme un modèle reproductible. L'exploitation de ne serait-ce que 1 % des régions désertiques et du désert de Gobi à l'échelle mondiale permettrait de disposer d'une capacité de calcul de l'ordre du térawatt à un coût très compétitif, ce qui contribuerait à accélérer le déploiement des infrastructures d'IA dans le monde entier ».

Envision a déjà commencé à déployer ses AI Power Systems à grande échelle. À Chifeng, en Chine, l'entreprise exploite le premier centre de données au monde dédié à l'IA fonctionnant exclusivement à l'énergie verte. À Ulanqab, le campus Envision Galaxy est en cours de construction. Il s'agit du seul centre de données de type AIDC à l'échelle du gigawatt au monde alimenté directement par des énergies renouvelables.

À l'heure où les pays s'efforcent de renforcer à la fois leur leadership en matière d'IA et leur sécurité énergétique, Envision estime que les systèmes énergétiques AInative peuvent ouvrir la voie à une nouvelle ère de croissance durable.

Dans le cadre de Mission Gobi, l'entreprise travaillera aux côtés des pouvoirs publics, des fournisseurs d'énergie, des entreprises technologiques, des investisseurs en infrastructures et des partenaires locaux du monde entier afin d'accélérer le déploiement de systèmes énergétiques propres, intelligents, flexibles et abordables.

Mission Gobi est bien plus qu'un simple projet. Il s'agit d'un plan d'action destiné à ouvrir la voie à l'ère de l'intelligence.