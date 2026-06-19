Envision、AIが電力網に負荷をかける中、「ミッション・ゴビ（Mission Gobi）」をVivaTech 2026で発表

この世界的なイニシアチブは、2030年までに砂漠地帯で5GWのAIデータセンター（AIDC）容量を実現することを目標としており、クリーンで拡張性の高いAIの成長に向けた新たなモデルを切り拓く。

パリ、2026年6月19日 /PRNewswire/ -- VivaTech 2026において、Envisionは、2030年までに砂漠や乾燥地域で5GWのグリーンAIデータセンター（AIDC）容量を整備するグローバルイニシアチブ「ミッション・ゴビ（Mission Gobi）」を発表しました。この取り組みは、AIネイティブなエネルギーインフラに関するEnvisionの構想を反映したもので、同社がすでに大規模に展開しているAIパワーシステムの機能を基盤としています。

欧州のエネルギー転換、電力安全保障、そして電力需要の増加を背景に、Lei Zhang氏は、AI革命によってエネルギーシステムにおける新たな構造的なボトルネックが浮き彫りになっていると指摘しました。

「従来の電力システムは、AI時代の規模やスピードに対応できるようには設計されていませんでした。ミッション・ゴビ（Mission Gobi）は、再生可能エネルギー、蓄電、送電網インフラ、コンピューティングを統合し、拡張性が高く、コスト競争力のあるクリーン電力を供給するという、新たなシステムレベルのアプローチを提案しています。欧州での成功したパートナーシップを基盤として、これが欧州のAI分野の成長、エネルギー安全保障、そしてクリーンエネルギーへの移行を支えることができると確信しています」と、Lei Zhang氏は述べました。

「重要なのは、ミッション・ゴビ（Mission Gobi）が再現可能な青写真として設計されている点です。世界の砂漠やゴビ地域のわずか1％を開発するだけでも、極めて競争力のあるコストでテラワット規模のコンピューティング能力を支えることができ、世界的なAIインフラの展開を加速させる一助となります。」

Envisionはすでに、AIパワーシステムを大規模に展開し始めています。中国・赤峰市において、同社は、直接供給されるグリーン電力のみで稼働する世界初のAIデータセンターを運営しています。ウランチャブでは、再生可能エネルギーを直接接続して電力を供給する、世界唯一のギガワット規模のAIDCであるEnvision Galaxy Campusが建設されています。

各国がAI分野でのリーダーシップとエネルギー安全保障の両方を強化しようとする中、Envisionは、AIネイティブの電力システムが持続可能な成長の新たな時代を切り拓くことができると確信しています。

同社はミッション・ゴビ（Mission Gobi）を通じて、世界中の政府、電力会社、テクノロジー企業、インフラ投資家、および現地のパートナーと連携し、クリーンで、スマートかつ柔軟、そして手頃な価格の電力システムの導入を加速させていきます。

ミッション・ゴビ（Mission Gobi）は単なるプロジェクト以上のものです。これは、インテリジェンスの時代（Age of Intelligence）を牽引するための青写真です。

SOURCE Envision Energy