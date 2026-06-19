Ketika AI Memberi Tekanan kepada Grid, Envision Lancar Mission Gobi di VivaTech 2026

Inisiatif global menyasarkan 5GW AIDC di kawasan gurun menjelang 2030, memperkenalkan model baharu bagi pertumbuhan AI yang bersih, boleh diskalakan.

PARIS, 19 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Pada VivaTech 2026, Envision mengumumkan Mission Gobi, satu inisiatif global untuk membangunkan 5GW kapasiti pusat data AI hijau (AIDC) di kawasan gurun dan tanah gersang menjelang tahun 2030. Inisiatif ini mencerminkan visi Envision terhadap infrastruktur tenaga natif-AI dan dibina berasaskan keupayaan AI Power System syarikat yang sudahpun digunakan pada skala besar.

Dalam konteks peralihan tenaga Eropah, keterjaminan kuasa dan peningkatan permintaan tenaga elektrik, Lei Zhang menyatakan bahawa revolusi AI mendedahkan kekangan struktur baharu dalam sistem tenaga.

"Sistem tenaga tradisional tidak direka untuk memenuhi skala dan kepantasan era AI. Mission Gobi menawarkan pendekatan peringkat sistem yang baharu — mengintegrasikan tenaga boleh baharu, penyimpanan, infrastruktur grid dan pengkomputeran bagi menyediakan bekalan kuasa bersih yang boleh diskalakan serta berdaya saing dari segi kos. Berdasarkan kejayaan kerjasama kami di Eropah, kami percaya ia dapat menyokong pertumbuhan AI, keterjaminan tenaga dan peralihan kepada tenaga bersih di Eropah," kata Lei Zhang.

"Apa yang penting, Mission Gobi dirangka sebagai pelan tindakan yang boleh diulang. Pembangunan hanya 1% daripada kawasan gurun dan Gobi global dapat menyokong kapasiti pengkomputeran berskala terawatt pada kos yang sangat kompetitif, sekali gus membantu mempercepat penggunaan infrastruktur AI di seluruh dunia."

Envision sudah mula menggunakan AI Power Systems pada skala besar. Di Chifeng, China, syarikat mengendalikan pusat data AI pertama di dunia yang beroperasi sepenuhnya menggunakan kuasa hijau secara langsung. Di Ulanqab, Envision Galaxy Campus sedang dibangunkan sebagai satu-satunya AIDC berskala gigawatt di dunia yang dikuasakan oleh tenaga boleh baharu bersambung terus.

Ketika negara-negara berusaha memperkukuh kepimpinan dalam bidang AI dan juga keterjaminan tenaga, Envision percaya bahawa sistem kuasa natif-AI mampu membuka era baharu pertumbuhan mampan.

Melalui Mission Gobi, syarikat akan bekerjasama dengan kerajaan, utiliti, syarikat teknologi, pelabur infrastruktur dan rakan kongsi tempatan di seluruh dunia bagi mempercepat penggunaan sistem kuasa yang bersih, pintar, fleksibel dan mampu milik.

Mission Gobi bukan sekadar satu projek. Ia merupakan pelan tindakan untuk membekalkan tenaga kepada Era Kecerdasan.

SOURCE Envision Energy