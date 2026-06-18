Envision เปิดตัว Mission Gobi ในงาน VivaTech 2026 บุกเบิกพลังงานสะอาดรับมือวิกฤต AI โตล้นสายส่ง
News provided byEnvision Energy
18 Jun, 2026, 21:59 CST
โครงการระดับโลกนี้ตั้งเป้าพัฒนาศูนย์ข้อมูล AIDC ในเขตทะเลทรายให้ได้ 5GW ภายในปี 2573 บุกเบิกโมเดลใหม่ เพื่อขับเคลื่อน AI ให้เติบโตอย่างยืดหยุ่นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปารีส, 18 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- ที่งาน VivaTech 2026 บริษัท Envision ได้ประกาศเปิดตัวโครงการระดับโลกอย่าง Mission Gobi เพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูล AI หรือ AIDC พลังงานสะอาด ให้มีกำลังการผลิตในพื้นที่ทะเลทรายและเขตแห้งแล้งให้ได้ 5GW ภายในปี 2573 โครงการนี้สะท้อนให้เห็นวิสัยทัศน์ของ Envision ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพลังงานที่ออกแบบมาเพื่อรองรับ AI โดยเฉพาะ พร้อมทั้งต่อยอดความสำเร็จจากระบบ AI Power System ของบริษัทฯ ที่มีการนำไปใช้จริงในวงกว้างแล้ว
ปัจจุบัน ยุโรปกำลังเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน โดยให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางพลังงาน และกำลังรับมือกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้น ซึ่งคุณ Lei Zhang เปิดเผยว่า เทคโนโลยี AI กำลังเผยให้เห็นปัญหาคอขวดเชิงโครงสร้างรูปแบบใหม่ในระบบพลังงาน
คุณ Lei Zhang กล่าวว่า "ระบบโครงข่ายไฟฟ้าแบบเดิมไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับขนาดและความเร็วในการเติบโตของยุค AI โครงการ Mission Gobi จึงเข้ามานำเสนอแนวทางใหม่ในระดับโครงสร้างระบบ โดยผสานรวมพลังงานหมุนเวียน ระบบกักเก็บพลังงาน โครงสร้างพื้นฐานสายส่ง และระบบประมวลผลเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อมอบพลังงานสะอาดที่ยืดหยุ่นขยายขนาดได้ และมีต้นทุนที่คุ้มค่าในเชิงการแข่งขัน ซึ่งจากความสำเร็จในการเป็นพันธมิตรของเราในยุโรป เราเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะช่วยสนับสนุนทั้งการเติบโตของเทคโนโลยี AI ความมั่นคงทางพลังงาน และการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของยุโรปได้เป็นอย่างดี"
"ที่สำคัญ โครงการ Mission Gobi ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นพิมพ์เขียวที่นำไปปรับใช้ซ้ำในพื้นที่อื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยการพัฒนาพื้นที่ทะเลทรายและเขตโกบีทั่วโลกเพียงแค่ 1% ก็รองรับกำลังการประมวลผลได้สูงถึงระดับเทราวัตต์ ด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้ในตลาด ซึ่งจะช่วยเร่งวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ให้รวดเร็วยิ่งขึ้นทั่วโลก"
Envision ได้เริ่มนำระบบพลังงานอัจฉริยะ AI Power System ไปใช้ในวงกว้างแล้ว โดยในเมืองชี่เฟิง ประเทศจีน บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินงานศูนย์ข้อมูล AI แห่งแรกของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดทั้งหมด ขณะเดียวกันที่เมืองอูหลานฉาปู้ ก็กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง Envision Galaxy Campus ซึ่งถือเป็นศูนย์ข้อมูล AIDC ระดับกิกะวัตต์เพียงแห่งเดียวในโลก ที่ใช้พลังงานหมุนเวียนจากการเชื่อมต่อตรงสุ่ระบบ
เมื่อนานาประเทศต่างตื่นตัวในการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำด้าน AI ควบคู่ไปกับความมั่นคงทางพลังงาน Envision เชื่อว่า ระบบพลังงานที่ออกแบบมาเพื่อรองรับ AI โดยเฉพาะ จะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกยุคใหม่แห่งการเติบโตอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ บริษัทฯ พร้อมดำเนินโครงการ Mission Gobi เพื่อผนึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐ บริษัทสาธารณูปโภค บริษัทเทคโนโลยี นักลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงพันธมิตรในท้องถิ่นทั่วโลก เพื่อร่วมกันเร่งขับเคลื่อนการวางระบบพลังงานที่สะอาด ชาญฉลาด ยืดหยุ่น และคุ้มค่า
Mission Gobi จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่โครงการหนึ่ง แต่คือพิมพ์เขียวชิ้นสำคัญที่จะเข้ามาขับเคลื่อนยุคเทคโนโลยีอัจฉริยะ
SOURCE Envision Energy
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