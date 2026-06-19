Ante la presión de la IA sobre la red eléctrica, Envision lanza la Misión Gobi en VivaTech 2026

La iniciativa mundial tiene como objetivo alcanzar una capacidad de 5 gigavatios en centros de datos de IA ecológica para el año 2030 en regiones desérticas, con lo que se establece un nuevo modelo de crecimiento limpio y escalable para la IA.

PARÍS, 19 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- En el marco de VivaTech 2026, Envision anunció la Misión Gobi, una iniciativa mundial orientada a desarrollar una capacidad de 5 gigavatios en centros de datos de IA ecológica en regiones desérticas y áridas para el año 2030. Esta iniciativa refleja la visión de Envision respecto a una infraestructura energética adaptada de forma nativa a la IA, y se basa en las capacidades del sistema de energía para IA de la empresa, las cuales ya se están implementando a gran escala.

En el contexto de la transición energética europea, la seguridad del suministro eléctrico y la creciente demanda de electricidad, Lei Zhang señaló que la revolución de la IA pone al descubierto un nuevo cuello de botella estructural en los sistemas de energía.

"El sistema eléctrico tradicional no se diseñó para la escala ni la velocidad que exige la era de la IA. La Misión Gobi ofrece un nuevo enfoque a nivel de sistema, al integrar la energía renovable, el almacenamiento, la infraestructura de red y la computación para suministrar energía limpia que sea escalable y competitiva en costos. Con base en nuestras exitosas alianzas en Europa, consideramos que este proyecto puede respaldar el crecimiento de la IA, la seguridad energética y la transición hacia energías limpias en dicha región", afirmó Lei Zhang.

"Es fundamental destacar que la Misión Gobi se diseñó como un modelo replicable. El desarrollo de tan solo el 1 % de las regiones desérticas y del Gobi a nivel mundial podría sustentar una capacidad informática a escala de teravatios con costos sumamente competitivos, lo cual contribuirá a acelerar el despliegue de infraestructura de IA en todo el mundo".

Envision ya comenzó la implementación a gran escala de sus sistemas de energía para IA. En Chifeng, China, la empresa opera el primer centro de datos de IA del mundo que funciona en su totalidad con energía ecológica directa. En Ulanqab, se construye el Campus Envision Galaxy, el cual se destaca como el único centro de datos de IA a escala de gigavatios en el mundo que se abastece de energía renovable conectada de forma directa.

A medida que las naciones buscan fortalecer tanto su liderazgo en IA como la seguridad energética, Envision sostiene que los sistemas de energía nativos para IA pueden abrir paso a una nueva era de crecimiento sustentable.

Mediante la Misión Gobi, la empresa colaborará con gobiernos, empresas de servicios públicos, empresas tecnológicas, inversores en infraestructura y socios locales de todo el mundo, con el propósito de acelerar el despliegue de sistemas de energía limpios, inteligentes, flexibles y accesibles.

La Misión Gobi representa más que un proyecto aislado. Es un plan para impulsar la Era de la Inteligencia.

FUENTE Envision Energy