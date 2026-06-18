Ante la presión que ejerce la IA sobre la red eléctrica, Envision lanza Mission Gobi en VivaTech 2026

Esta iniciativa global busca alcanzar los 5 GW de AIDC en regiones desérticas para 2030, lo que permitirá un nuevo modelo para el crecimiento de la IA de forma limpia y escalable.

PARIS, 18 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- En VivaTech 2026, Envision anunció Mission Gobi, una iniciativa global para desarrollar 5 GW de capacidad de centros de datos de IA ecológicos (AIDC) en regiones desérticas y áridas para 2030. Esta iniciativa refleja la visión de Envision para una infraestructura energética nativa de IA y se basa en las capacidades del Sistema de Energía con IA de la compañía, que ya se están implementando a gran escala.

En el contexto de la transición energética europea, la seguridad del suministro eléctrico y el aumento de la demanda de electricidad, Lei Zhang señaló que la revolución de la IA está poniendo de manifiesto un nuevo cuello de botella estructural en los sistemas energéticos.

"El sistema energético tradicional no fue diseñado para la escala y la velocidad de la era de la IA. Mission Gobi ofrece un nuevo enfoque integral, que integra energía renovable, almacenamiento, infraestructura de red y computación para proporcionar energía limpia, escalable y competitiva en costes. Basándonos en nuestras exitosas alianzas en Europa, creemos que puede impulsar el crecimiento de la IA, la seguridad energética y la transición hacia la energía limpia en Europa", afirmó Lei Zhang.

"Es importante destacar que Mission Gobi está diseñado como un modelo replicable. El desarrollo de tan solo el 1 % de las regiones desérticas y de Gobi a nivel mundial podría proporcionar capacidad de computación a escala de teravatios a un coste altamente competitivo, lo que ayudaría a acelerar el despliegue de infraestructura de IA en todo el mundo".

Envision ya ha comenzado a implementar sistemas de energía con IA a gran escala. En Chifeng, China, la compañía opera el primer centro de datos con IA del mundo que funciona completamente con energía verde directa. En Ulanqab, se está construyendo el Envision Galaxy Campus, el único centro de datos con IA del mundo con capacidad de gigavatios alimentado por energía renovable conectada directamente.

A medida que las naciones buscan fortalecer tanto el liderazgo en IA como la seguridad energética, Envision cree que los sistemas de energía nativos de IA pueden impulsar una nueva era de crecimiento sostenible.

A través de Mission Gobi, la compañía trabajará con gobiernos, empresas de servicios públicos, compañías tecnológicas, inversores en infraestructura y socios locales en todo el mundo para acelerar la implementación de sistemas de energía limpios, inteligentes, flexibles y asequibles.

Mission Gobi es más que un proyecto. Es un plan maestro para impulsar la Era de la Inteligencia.