A Mesa-Redonda Ministerial da GLMC 2026 termina com seis ações prioritárias para fortalecer os mercados de trabalho globais

RIADE, Arábia Saudita, 27 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Mesa-Redonda Ministerial da terceira edição da Conferência Global do Mercado de Trabalho (GLMC) foi concluída hoje em Riade, presidida por Sua Excelência, o Eng. Ahmed bin Sulaiman Al Rajhi, Ministro de Recursos Humanos e Desenvolvimento Social, com a participação de 40 ministros do trabalho representando os países do G20, bem como a Europa, a Ásia, o Oriente Médio, a África e as Américas. A mesa-redonda contou também com a presença de Sua Excelência, o Sr. Gilbert F. Houngbo, Diretor-Geral da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Em seu discurso de abertura, Sua Excelência enfatizou a importância do diálogo construtivo, destacando que a Mesa-Redonda Ministerial é um pilar fundamental para o fortalecimento da cooperação internacional. Ele destacou que a mesa-redonda visa facilitar um intercâmbio significativo entre ministros e altos funcionários, aproveitar experiências práticas do mercado de trabalho e identificar áreas de colaboração futura que possam produzir resultados concretos.

As discussões se concentraram em permitir o compartilhamento prático de conhecimentos entre os países participantes, incluindo o alinhamento das políticas de emprego com a prontidão futura da força de trabalho, a identificação dos impulsionadores mais eficazes de programas de emprego bem-sucedidos e o fortalecimento de mecanismos para garantir a coerência e a integração entre as políticas do mercado de trabalho.

A mesa-redonda concluiu com os ministros participantes concordando com seis ações prioritárias: fortalecer o reconhecimento de habilidades e a portabilidade, permitindo a mobilidade entre setores e fronteiras. Orientar o uso responsável da inteligência artificial nos sistemas do mercado de trabalho por meio de governança e supervisão transparentes. Adaptar os sistemas de proteção social para apoiar a mobilidade e as transições de carreira, garantindo que as proteções se movam com os trabalhadores. Fortalecer o uso de dados e análises para conectar ativamente os indivíduos com oportunidades e apoiar a correspondência de cargos e o desenvolvimento de habilidades. Avançar o planejamento da força de trabalho para antecipar interrupções através da preparação de sistemas de emprego para responder a choques econômicos e mudanças estruturais. Melhorar os caminhos para o primeiro emprego e a reentrada no mercado de trabalho, permitindo rotas que conectem os indivíduos a oportunidades significativas de crescimento e progressão.

Agora reunida pela terceira vez em Riade, a Mesa-Redonda Ministerial tornou-se um pilar central da GLMC e uma plataforma global líder para o diálogo baseado em evidências e a cooperação internacional para o futuro dos mercados de trabalho. A GLMC 2026 é apoiada por parcerias estratégicas com as principais organizações internacionais, incluindo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o Banco Mundial, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a King's Trust International, a ONU Turismo, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a Organização Internacional para as Migrações (OIM) e a Fundação Mohammed bin Salman (Misk).

A Conferência Global do Mercado de Trabalho está ocorrendo nos dias 26 e 27 de janeiro de 2026 no Centro Internacional de Conferências Rei Abdulaziz (KAICC) em Riade, sob o tema "Futuro em progresso", reunindo ministros do trabalho, chefes e representantes de organizações internacionais, líderes do setor privado, instituições acadêmicas, formuladores de políticas, líderes de pensamento e especialistas de todo o mundo. O programa conta com mais de 200 palestrantes em mais de 50 sessões, com participação de mais de 10.000 pessoas, tanto do Reino quanto do exterior.

