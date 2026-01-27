GLMC 2026閣僚級円卓会議、世界の労働市場強化に向けた6つの優先行動で閉幕

リヤド（サウジアラビア）, 2026年1月27日 /PRNewswire/ -- 第3回世界労働市場会議の閣僚級円卓会議（Ministerial Roundtable of the third edition of the Global Labor Market Conference、GLMC）が本日、リヤドで閉幕しました。この会議はHuman Resources and Social Development大臣のAhmed bin Sulaiman Al Rajhi工学士閣下が議長を務められ、G20加盟国をはじめ、欧州、アジア、中東、アフリカ、米州を代表する40人の労働大臣が参加しました。この円卓会議には、International Labour Organization（ILO）のGilbert F. Houngbo事務局長閣下もご臨席されています。

閣下は冒頭の挨拶において建設的な対話の重要性を強調し、今回の閣僚級円卓会議が国際協力強化の礎石であると述べられました。また、この円卓会議が、閣僚と高官との有意義な交流を促進し、労働市場における実践的な経験を引き出し、具体的な成果をもたらし得る将来の協力分野の特定を目的としていることにも言及されています。

議論の中心は、雇用政策と将来の労働力準備態勢の整合、雇用プログラムを成功させる最も効果的な推進要因の特定、労働市場政策の一貫性と統合に向けた仕組みの強化など、参加国間で実践的な知識の共有を可能にすることにありました。

円卓会議は、参加閣僚が以下の6つの優先行動、①部門や国境を越えたモビリティを可能にすることによる技能認定とポータビリティの強化、②透明なガバナンスと監督を通じた労働市場システムにおける人工知能の責任ある導入、③労働者の移動に対応可能な保護による移動と業種転換の支援に向けた社会保護制度への適応、④個人と機会を積極的に結びつけ、求人と能力開発を支援するデータとアナリティクスの活用強化、⑤経済的ショックや構造的な移行に対応した雇用システムの準備を通じた混乱予測が可能な労働計画の推進、⑥成長と進歩に向けた有意義な機会に個人をつなげる道筋の創出による、 就職と労働市場への復帰ルートの改善、に合意して閉幕しました。

リヤドで開催される閣僚級円卓会議は今回で3回目となり、GLMCを支える大黒柱となっています。また、労働市場の将来に関する証拠に基づく対話と国際協力のための主要なグローバルプラットフォームとしての役割も果たしています。2026年度グローバル労働市場会議（GLMC 2026）は、International Labour Organization（国際労働機関、ILO）、World Bank（世界銀行）、Organisation for Economic Co-operation and Development（経済協力開発機構、OECD）、King's Trust International、UN Tourism（国連観光局）、United Nations Development Programme（国連開発計画、UNDP）、International Organization for Migration（国際移住機関、IOM）、Mohammed bin Salman Foundation（Misk）など、主要な国際機関との戦略的パートナーシップによって支えられています。

「進行中の未来（Future in Progress）」をテーマに掲げて2026年1月26日と27日にリヤドのKing Abdulaziz International Conference Center（KAICC）で開催されるこの会議では、世界各国から労働大臣、国際機関のトップや代表、民間部門の重鎮、学術機関、政策立案者、オピニオンリーダー、専門家などが一堂に会します。プログラムには、50を超えるセッションにて200名以上の講演者が講演を行い、サウジアラビア内外から1万名を超える参加者が集結します。

