- La Mesa Redonda Ministerial GLMC 2026 concluye con seis acciones prioritarias para fortalecer los mercados laborales globales

RIAD, Arabia Saudí, 26 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- La Mesa Redonda Ministerial de la tercera edición de la Conferencia Mundial del Mercado Laboral (GLMC) concluyó hoy en Riad, presidida por Su Excelencia el ingeniero Ahmed bin Sulaiman Al Rajhi, Ministro de Recursos Humanos y Desarrollo Social, y contó con la participación de 40 ministros de trabajo en representación de países del G20, así como de Europa, Asia, Oriente Medio, África y las Américas. A la mesa redonda también asistió Su Excelencia Gilbert F. Houngbo, Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Ministerial Roundtable, GLMC

En sus palabras de apertura, Su Excelencia destacó la importancia del diálogo constructivo, señalando que la Mesa Redonda Ministerial es fundamental para fortalecer la cooperación internacional. Destacó que la mesa redonda busca facilitar un intercambio significativo entre ministros y altos funcionarios, aprovechar las experiencias prácticas del mercado laboral e identificar áreas de colaboración futura que puedan generar resultados tangibles.

Los debates se centraron en facilitar el intercambio de conocimientos prácticos entre los países participantes, incluida la alineación de las políticas de empleo con la preparación de la fuerza laboral futura, la identificación de los impulsores más eficaces de los programas de empleo exitosos y el fortalecimiento de los mecanismos para garantizar la coherencia y la integración en todas las políticas del mercado laboral.

La mesa redonda concluyó con el acuerdo de los ministros participantes sobre seis acciones prioritarias: fortalecer el reconocimiento y la portabilidad de las competencias, facilitando la movilidad intersectorial y transfronteriza; orientar el uso responsable de la inteligencia artificial en los sistemas del mercado laboral mediante una gobernanza y supervisión transparentes; adaptar los sistemas de protección social para apoyar la movilidad y las transiciones profesionales, garantizando que las protecciones se adapten a las necesidades de los trabajadores; fortalecer el uso de datos y análisis para conectar activamente a las personas con las oportunidades y apoyar la adecuación laboral y el desarrollo de competencias; impulsar la planificación de la fuerza laboral para anticiparse a las disrupciones, preparando los sistemas de empleo para responder a las crisis económicas y los cambios estructurales; y mejorar las vías de acceso al primer empleo y la reinserción laboral, facilitando rutas que conecten a las personas con oportunidades significativas de crecimiento y progreso.

Reunida por tercera vez en Riad, la Mesa Redonda Ministerial se ha convertido en un pilar central de la GLMC y una plataforma global líder para el diálogo basado en la evidencia y la cooperación internacional sobre el futuro de los mercados laborales. La GLMC 2026 cuenta con el apoyo de alianzas estratégicas con importantes organizaciones internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), King's Trust International, ONU Turismo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Fundación Mohammed bin Salman (Misk).

La Conferencia Global sobre el Mercado Laboral se celebrará los días 26 y 27 de enero de 2026 en el Centro Internacional de Conferencias Rey Abdul Aziz (KAICC) de Riad, bajo el lema "Futuro en Progreso". Reunirá a ministros de trabajo, directores y representantes de organizaciones internacionales, líderes del sector privado, instituciones académicas, responsables políticos, líderes de opinión y expertos de todo el mundo. El programa contará con más de 200 ponentes en más de 50 sesiones, con una asistencia de más de 10.000 participantes, tanto del Reino como del extranjero.