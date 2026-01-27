La table ronde ministérielle de la GLMC 2026 s'achève sur six actions prioritaires visant à renforcer les marchés mondiaux du travail

RIYADH, Arabie Saoudite, 27 janvier 2026 /PRNewswire/ -- La table ronde ministérielle de la troisième édition de la Conférence mondiale sur le marché du travail (GLMC) s'est achevée aujourd'hui à Riyad, sous la présidence de Son Excellence Ahmed bin Sulaiman Al Rajhi, ministre des ressources humaines et du développement social, avec la participation de 40 ministres du travail représentant les pays du G20 ainsi que l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique et les Amériques. Son Excellence Gilbert F. Houngbo, directeur général de l'Organisation internationale du travail (OIT), a également participé à la table ronde.

Dans son discours d'ouverture, Son Excellence a souligné l'importance d'un dialogue constructif, notant que la table ronde ministérielle joue un rôle central dans le renforcement de la coopération internationale. Il a rappelé que la table ronde vise à faciliter un échange positif entre les ministres et les hauts fonctionnaires, à tirer parti des expériences pratiques du marché du travail et à identifier les domaines de collaboration future susceptibles de produire des résultats tangibles.

Les discussions ont porté essentiellement sur le partage de connaissances pratiques entre les pays participants, notamment l'alignement des politiques de l'emploi sur la préparation des futurs travailleurs, l'identification des facteurs les plus efficaces de réussite des programmes d'emploi et le renforcement des mécanismes visant à assurer la cohérence et l'intégration des politiques du marché de l'emploi.

La table ronde s'est conclue par un accord entre les ministres participants sur six actions prioritaires : renforcement de la reconnaissance et de la transférabilité des compétences en permettant la mobilité entre secteurs et frontières. orientation vers un usage responsable de l'intelligence artificielle dans les systèmes du marché du travail grâce à une gouvernance et une surveillance transparentes. adaptation des systèmes de protection sociale pour favoriser la mobilité et les transitions de carrière en veillant à ce que les protections évoluent avec les travailleurs. renforcement de l'utilisation des données et des analyses pour placer les opportunités à portée des individus et soutenir l'adéquation entre l'emploi et le développement des compétences. Faire progresser la planification de la main-d'œuvre pour anticiper les perturbations en préparant les systèmes d'emploi à répondre aux chocs économiques et aux changements structurels. Améliorer les parcours vers le premier emploi et la réinsertion sur le marché du travail en prévoyant des parcours qui relient les individus à des opportunités de croissance et de progression prometteuses.

La table ronde ministérielle, qui se tient pour la troisième fois à Riyad, est devenue un pilier central de la GLMC et constitue une plateforme mondiale de premier plan pour un dialogue fondé sur des données probantes et une coopération internationale sur l'avenir des marchés du travail. La GLMC 2026 est soutenue par des partenariats stratégiques avec des organisations internationales de premier plan, notamment l'Organisation internationale du travail (OIT), la Banque mondiale, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), King's Trust International, UN Tourism, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et la Fondation Mohammed bin Salman (Misk).

La Conférence mondiale sur le marché du travail se tiendra les 26 et 27 janvier 2026 au King Abdulaziz International Conference Center (KAICC) à Riyad, sous le thème « Future in Progress (L'avenir en marche), réunissant des ministres du travail, des dirigeants et des représentants d'organisations internationales, des leaders du secteur privé, des organismes académiques, des décideurs politiques, des leaders d'opinion et des experts du monde entier. Le programme comprend plus de 200 intervenants répartis sur plus de 50 sessions, avec la présence de plus de 10 000 participants du Royaume et de l'étranger.

