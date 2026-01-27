GLMC 2026 部長級圓桌會議閉幕，共推六項優先行動鞏固全球勞動市場

沙特阿拉伯利雅得2026年1月27日 /美通社/ -- 第三屆全球勞動市場會議 (GLMC) 的部長級圓桌會議今天於利雅得圓滿結束，由尊敬的 人力資源與社會發展部部長兼工程師 Ahmed bin Sulaiman Al Rajhi 閣下主持，共有來自二十國集團 (G20) 以及歐洲、亞洲、中東、非洲和美洲的 40 位勞工部長參與會議。 國際勞工組織 (ILO) 總幹事 Gilbert F. Houngbo 閣下亦親臨與會，共商大計。

閣下在開幕致辭中強調建設性對話十分重要，並表示部長級圓桌會議是鞏固國際合作的重要基石。 他強調，圓桌會議致力促進部長與高級官員之間深度交流，汲取各國勞動市場實務經驗，並開拓未來合作新領域，以收切實成效。

與會各國聚焦於實用知識分享，內容包括協調就業政策以應對未來勞動力需求、識別成功就業計劃的關鍵推動因素，並增強機制以確保各項勞動市場政策協調一致、相輔相成。

圓桌會議順利閉幕，與會部長共同議定六項優先行動：加強技能認可及互通，以促進人才於不同行業及地域間自由流動。 憑著透明管治及監管機制，在勞動市場系統中負責任地引導使用人工智能。 調整社會保障系統，以支援勞動力流動及職業轉型，讓完善保障與勞動者同行。 加強運用數據及分析，積極引領個人邁向機遇，並支援職位配對及技能發展。 推進勞動力規劃，預測市場波動，讓就業系統為應對經濟衝擊及結構性轉變作好準備。 改善首次就業及重返勞動市場的途徑，讓個人能夠接觸到有助發展及晉升的實質機會。

部長級圓桌會議第三次於利雅得舉行，現已成為 GLMC 的核心支柱，亦是全球領先的平台，以實證為基礎展開對話、推動國際合作，共塑勞動市場的未來。 GLMC 2026 獲得多個領先國際組織的策略合作支持，包括國際勞工組織 (ILO)、世界銀行、經濟合作與發展組織 (OECD)、King's Trust International、聯合國旅遊組織 (UN Tourism)、聯合國開發計劃署 (UNDP)、國際移民組織 (IOM) 及 Mohammed bin Salman 基金會 (Misk)。

全球勞動市場會議於 2026 年 1 月 26 日至 27 日，在利雅得 King Abdulaziz 國際會議中心 (KAICC) 舉行，主題定為「共建未來」(Future in Progress)。會議匯聚全球勞工部長、國際組織領袖與代表、私營機構領導人、學術機構、政策制定者、思維領袖及專家。 大會設有逾 50 場會議，邀請超過 200 位講者分享真知灼見，吸引來自沙特本土及世界各地逾 10,000 名與會者。

