Ministerrunde der GLMC 2026 endet mit sechs vorrangigen Maßnahmen zur Stärkung der globalen Arbeitsmärkte

RIAD, Saudi-Arabien, 26. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die Ministerrunde der dritten Austragung der Global Labor Market Conference (GLMC) endete heute in Riad. Den Vorsitz führte S.E. Ing. Ahmed bin Sulaiman Al Rajhi, Minister für Humanressourcen und soziale Entwicklung, unter Teilnahme von 40 Arbeitsministern, die G20-Länder sowie Europa, Asien, den Nahen Osten, Afrika, Nord- und Südamerika vertraten. An der Runde nahm außerdem S.E. Herr Gilbert F. Houngbo, Generaldirektor der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), teil.

In seinen einleitenden Worten betonte Seine Exzellenz die Bedeutung eines konstruktiven Dialogs und merkte an, dass die Ministerrunde ein Grundpfeiler für die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit ist. Er hob hervor, dass die Ministerrunde einen sinnvollen Austausch zwischen Ministern und hochrangigen Amtsträgern ermöglichen, auf praktischen Erfahrungen aus den Arbeitsmärkten aufbauen und Bereiche für künftige Zusammenarbeit identifizieren soll, die greifbare Ergebnisse liefern soll.

Die Gespräche konzentrierten sich darauf, den praxisnahen Wissensaustausch zwischen den teilnehmenden Ländern zu ermöglichen. Dazu gehörten die Abstimmung von Beschäftigungspolitiken auf die künftige Arbeitsmarktfähigkeit, die Identifizierung der wirksamsten Treiber erfolgreicher Beschäftigungsprogramme sowie die Stärkung von Mechanismen, um Kohärenz und Integration über arbeitsmarktpolitische Maßnahmen hinweg sicherzustellen.

Die Ministerrunde schloss damit, dass die teilnehmenden Minister sechs vorrangige Maßnahmen vereinbarten: die Anerkennung sowie Übertragbarkeit von Kompetenzen zu stärken, indem Mobilität über Branchen und Grenzen hinweg ermöglicht wird; die verantwortungsvolle Nutzung künstlicher Intelligenz in arbeitsmarktpolitischen Systemen zu steuern, durch transparente Governance und Aufsicht; die Systeme der sozialen Absicherung so anzupassen, dass sie Mobilität und berufliche Übergänge unterstützen, indem Schutzansprüche die Arbeitskräfte begleiten; den Einsatz von Daten und Analysen zu stärken, um Menschen aktiv mit Chancen zu verbinden und die Vermittlung von Arbeitsplätzen sowie die Kompetenzentwicklung zu unterstützen; die Personalplanung voranzubringen, um Umbrüche frühzeitig zu erkennen, indem Beschäftigungssysteme darauf vorbereitet werden, auf wirtschaftliche Schocks und strukturelle Veränderungen zu reagieren sowie Wege in die erste Beschäftigung und den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu verbessern, indem Zugänge geschaffen werden, die Menschen mit sinnvollen Chancen für Wachstum und Weiterentwicklung verbinden.

Die Ministerrunde, die nun zum dritten Mal in Riad zusammenkam, ist zu einem zentralen Pfeiler der GLMC sowie zu einer führenden globalen Plattform für evidenzbasierten Dialog und internationale Zusammenarbeit zur Zukunft der Arbeitsmärkte geworden. Die GLMC 2026 wird durch strategische Partnerschaften mit führenden internationalen Organisationen unterstützt, darunter die Internationale Arbeitsorganisation (ILO), die Weltbank, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), King's Trust International, UN Tourism, das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP), die Internationale Organisation für Migration (IOM) sowie die Mohammed bin Salman Foundation (Misk).

Die Global Labor Market Conference findet am 26. und 27. Januar 2026 im King Abdulaziz International Conference Center (KAICC) in Riad unter dem Motto „Future in Progress" statt. Dabei kommen Arbeitsminister, Leiter und Vertreter internationaler Organisationen, Führungskräfte aus dem Privatsektor, akademische Einrichtungen, politische Entscheidungsträger, Vordenker sowie Experten aus aller Welt zusammen. Auf dem Programm stehen mehr als 200 Redner in über 50 Sitzungen, die von mehr als 10 000 Teilnehmern aus dem In- und Ausland besucht werden.

